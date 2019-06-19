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РИА Новости

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

Вчера, 07:13
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 26 человек, один получил серьезные ранения, сообщает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 21 пострадавшем.
Семнадцать человек пострадали в префектуре Ямагата, четверо в Ниигате, еще четверо в Мияги и один в Исикаве. По данным агентства по предотвращению пожаров и стихийных бедствий, о пропавших не сообщалось.
Землетрясение произошло в 22:22 (16:22 мск) во вторник недалеко от префектуры Ямагата. Подземные толчки ощущались в 13 префектурах. Наиболее сильно землетрясение ощутили жители префектур Ямагата – сила толчков достигала 6+ по семибалльной японской шкале, и Ниигата – 6. У побережья было зафиксировано цунами до 10 сантиметров.
За 11 часов, прошедших с момента землетрясения, в этом районе ощущались 18 афтершоковых толчков.
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