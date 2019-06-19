Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

"Мы не можем провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы. Постоянно наталкиваемся на препятствия морально-психологического и этического характера. Желающих среди космонавтов не находится", - сказала она.

По словам Огневой, научная задача по получению биоматериала в условиях космоса "вызывает у всех улыбку и неприятие". В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.