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РИА Новости

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Вчера, 07:05
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
"Мы не можем провести через Координационный научно-технический совет, который одобряет проведение экспериментов на российском сегменте МКС, такую рутинную процедуру как сдачу космонавтами спермограммы. Постоянно наталкиваемся на препятствия морально-психологического и этического характера. Желающих среди космонавтов не находится", - сказала она.
По словам Огневой, научная задача по получению биоматериала в условиях космоса "вызывает у всех улыбку и неприятие". В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.
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КосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Ирина,а Вы слетайте на МКС и лично "сделайте забор материала"
19 июня, 07:45
LTLimoncello Tekilov
8110003
Спермограммы всего экипажа будут летать по всей станции, а это не очень приятно.
19 июня, 07:09
Naum Vygodsky
5120001
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