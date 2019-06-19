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РИА Новости

В Японии приняли поправки к закону, запрещающие телесное наказание детей

Вчера, 06:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРебенок в Японии
Ребенок в Японии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ребенок в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 19 июн – РИА Новости. Парламент Японии принял поправки к закону о предотвращении издевательств над детьми, запрещающие телесные наказания в семье. Трансляция заседания проходит в прямом эфире.
Принятие поправок к закону было инициировано после зверского убийства школьницы в начале этого года. Издевательства и побои, которым подвергал отец ребенка с молчаливого согласия матери, он оправдывал "воспитательными целями". Отсутствие строгих ограничений самоуправства родителей тормозило своевременное обращение в полицию, а органы опеки зачастую были неспособны или не желали оградить детей от издевательств. Закон вступит в силу 1 апреля.
Общественное мнение Японии в начале года всколыхнула история 10-летней Миа Курихары, замученной своими родителями. В конце января Миа была обнаружена мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца. Как выяснило следствие, в школьной анкете девочка призналась, что ее регулярно избивает отец. Анкета заканчивалась просьбой о помощи к учителю: "Сэнсэй, вы не могли бы что-то сделать?". Вместо того, чтобы встать на защиту ребенка, органы опеки пошли на должностное нарушение и отдали анкету в руки отца.
В январе в органы опеки из школы поступило сообщение, что Миа с начала года ни разу не появлялась на занятиях. Как стало известно со слов матери, отец избивал ее каждый день, заставлял стоять многие часы, а если она садилась, насильно ставил на ноги снова и избивал, не давал спать, будил среди ночи и бил, поливал ледяной водой. На теле девочки были заметны следы избиений, из-за чего отец, опасаясь огласки, не пускал ее в школу и на улицу. Через два дня после сообщения из школы о пропусках Миа умерла после очередного обливания ледяной водой. Патологоанатомы установили, что как минимум за два дня до смерти ребенок ничего не ел. В прошлом году девочку уже принимали на попечение органы опеки в связи с серьезными подозрениями, что дома она подвергается издевательствам. Затем без каких-либо веских оснований ее отпустили домой.
Японские школьники. Архивное фото
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