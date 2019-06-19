Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

По мнению многих пользователей, действия российского истребителя были полностью оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американские бомбардировщики приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, но не нарушали ее. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.