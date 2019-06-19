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РИА Новости

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Вчера, 06:25
27558
© Виталий АньковИстребитель Су-27СМ
Истребитель Су-27СМ
© Виталий Аньков
Истребитель Су-27СМ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
По мнению многих пользователей, действия российского истребителя были полностью оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
18 июня, 14:37
СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27
"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло?" — написал пользователь don.dixon.
"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", — предположил пользователь Onewhoknows.
"Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", — заметил Eryops.
"Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!" — сыронизировал jmb952381.
"B-52 — абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", — отметил Roarke.
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американские бомбардировщики приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, но не нарушали ее. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
18 июня, 05:07
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
457476999
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B-52ВКС РФСу-27РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Чатился я в этом издании Daily Mail, на удивление много умных и независимых от политики Британии комментариев... Там, видимо еще остались порядочные люди...😀😀😀
19 июня, 06:28
Felix D
2610000
Адекватных людей хватает везде,так же как и неадекватных!Даже не нужно на Дейли заходить,здесь на Р И А можно в этом убедиться
19 июня, 07:17
LTLimoncello Tekilov
1710000
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