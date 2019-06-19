Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
По мнению многих пользователей, действия российского истребителя были полностью оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.
"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло?" — написал пользователь don.dixon.
"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", — предположил пользователь Onewhoknows.
"Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", — заметил Eryops.
"Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!" — сыронизировал jmb952381.
"B-52 — абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", — отметил Roarke.
Как сообщили в Национальном центре управления обороной, американские бомбардировщики приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей, но не нарушали ее. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.