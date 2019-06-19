Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T06:22Z
https://ria.ru/20190619/1555686418.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/83585/33/835853334_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_df633c2e681f04553c6f89a6b54428bd.jpg
РИА Новости

Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину

Вчера, 06:22
22878
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПринц Уильям
Принц Уильям
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Принц Уильям. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
По данным газеты, Ирен Мэйор находится в тяжелом состоянии после того, как ее сбил полицейский на мотоцикле, который ехал перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт и освобождал им путь, расчищая дорогу от других машин.
По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе, старушку госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами.
Сообщается, что герцог и герцогиня были шокированы, когда узнали о произошедшем, и отправили пострадавшей цветы и письмо с выражением их грусти в связи со случившимся, а также выразили желание посетить женщину, если она не будет против.
Последствия ДТП в Уфе. 28 мая 2019
28 мая, 09:34
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
8102131768
Обсудить 3
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
РИА
Новости
В Лондоне убили россиянина
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Врачи рассказали об опасности недомогания Меркель
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации
СМИ: Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
Лента новостейМолния