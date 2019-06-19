Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun

По данным газеты, Ирен Мэйор находится в тяжелом состоянии после того, как ее сбил полицейский на мотоцикле, который ехал перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт и освобождал им путь, расчищая дорогу от других машин.

По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе, старушку госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами.