Полицейский, сопровождавший принца Уильяма и его жену Кейт, сбил женщину

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Британский полицейский, сопровождавший герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил шедшую через дорогу 83-летнюю женщину, сообщает газета Sun.
По данным газеты, Ирен Мэйор находится в тяжелом состоянии после того, как ее сбил полицейский на мотоцикле, который ехал перед машиной принца Уильяма и его супруги Кейт и освобождал им путь, расчищая дорогу от других машин.
По словам свидетелей, полицейский ехал по встречной полосе, старушку госпитализировали с переломом тазовых костей и многочисленными травмами.
Сообщается, что герцог и герцогиня были шокированы, когда узнали о произошедшем, и отправили пострадавшей цветы и письмо с выражением их грусти в связи со случившимся, а также выразили желание посетить женщину, если она не будет против.