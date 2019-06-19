В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке

Треть "обналички" в России приходится на строительство, подсчитали в ЦБ Центробанк впервые обнародовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в разных секторах экономики России - по итогам первого полугодия 2018 года операции, направленные на обналичивание денежных средств, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям, чаще всего совершаются в торговле и строительстве.