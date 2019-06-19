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РИА Новости

В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке

Вчера, 06:03
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые проводили незаконные банковские операции через счета фиктивных подконтрольных организаций.
"За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%, доход от незаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей", - сообщила Волк.
В ходе обысков правоохранители изъяли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент", а также другие предметы и документы.
Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". По данному делу задержаны мужчина и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.
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12 ноября 2018, 11:16
Треть "обналички" в России приходится на строительство, подсчитали в ЦБЦентробанк впервые обнародовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в разных секторах экономики России - по итогам первого полугодия 2018 года операции, направленные на обналичивание денежных средств, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям, чаще всего совершаются в торговле и строительстве.
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