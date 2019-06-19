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РИА Новости

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления "Кротом"

Вчера, 05:39
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродюсер группы "На-На" Бари Алибасов
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна. Фрагмент интервью был продемонстрирован в конце программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", — рассказал Алибасов.
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Полная версия беседы выйдет в эфир в сегодняшнем выпуске передачи.
Как рассказал телеканалу "Звезда" директор продюсера и группы "На-На" Вадим Горжанкин, Алибасов на момент интервью все еще находился под действием седативных препаратов.
"Следовательно, окончательно еще не пришел в себя. В некоторые моменты он мог не отдавать отчет своим словам", — отметил он.

Текущее состояние продюсера

Ранее Горжанкин рассказал РИА Новости, что Алибасов чувствует себя лучше, он интересуется событиями, которые происходили, пока он был в больнице, и благодарит врачей.
"Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ имени Склифосовского и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении", — сказал представитель продюсера.
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В свою очередь, сын Алибасова рассказал телеканалу РЕН, что отвез отца в Подмосковье. Продюсера планируют на частном самолете отправить на реабилитацию в Казахстан. Специалистам предстоит решить проблемы с ожогом пищевода и памятью.
"У него абсолютно отсутствует ориентация во времени, его бросает с 64-го года по 2015 год", — напомнил Алибасов-младший. Он добавил, что в присутствии супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной продюсер "задерживается" в настоящем времени.

Скандал с обвинениями Шукшиных в отравлении продюсера

Ранее сестра Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что продюсера отравил кто-то из семьи его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
На вопрос ведущего, кого именно она имеет в виду, Алибасова ответила, что это могли быть внук или внучка Федосеевой-Шукшиной.
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Горжанкин, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ни Шушкины, ни Алибасовы не воспринимают подобные обвинения всерьез.
"Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания. Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", — сказал представитель продюсера.

Госпитализация Алибасова

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.
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