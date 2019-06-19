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РИА Новости

Трампа попросили объяснить отправку дополнительных войск на Ближний Восток

Вчера, 05:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа объяснить, зачем Пентагон направляет тысячу военных на Ближний Восток для противостояния Ирану, напомнив, что конгресс не объявлял войну Ирану.
В понедельник министерство обороны США сообщило, что США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Он отметил, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
"Куда эти военные будут направлены? Какова их задача? Будут ли они делать что-то помимо обеспечения безопасности иракских сил и защиты свободы судоходства в международных водах? Будут ли они оказывать давление на Иран?" - интересуются в письме к президенту Трампу сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Майк Ли. Сенатор от штата Виргиния Тим Кейн опубликовал текст письма на своем сайте.
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Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
"Мы остаемся озабочены тем, что способствующие росту напряжения действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий риск, хотим подчеркнуть, что до настоящего времени конгресс не давал разрешения на войну с Ираном и не действует никакое законное предписание, которое бы разрешало США осуществлять боевые действия в отношении Ирана", - отмечается в письме сенаторов.
Сенаторы также задаются вопросом о том, "в чем заключается эта новая и прямая угроза со стороны Ирана".
Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. В вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе. -0-
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18 июня, 13:54
Эксперт прокомментировал отправку США дополнительных сил на Ближний Восток
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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