Трампа попросили объяснить отправку дополнительных войск на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американские сенаторы потребовали от президента США Дональда Трампа объяснить, зачем Пентагон направляет тысячу военных на Ближний Восток для противостояния Ирану, напомнив, что конгресс не объявлял войну Ирану.

В понедельник министерство обороны США сообщило, что США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Он отметил, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

"Куда эти военные будут направлены? Какова их задача? Будут ли они делать что-то помимо обеспечения безопасности иракских сил и защиты свободы судоходства в международных водах? Будут ли они оказывать давление на Иран?" - интересуются в письме к президенту Трампу сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Майк Ли. Сенатор от штата Виргиния Тим Кейн опубликовал текст письма на своем сайте.

"Мы остаемся озабочены тем, что способствующие росту напряжения действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий риск, хотим подчеркнуть, что до настоящего времени конгресс не давал разрешения на войну с Ираном и не действует никакое законное предписание, которое бы разрешало США осуществлять боевые действия в отношении Ирана", - отмечается в письме сенаторов.

Сенаторы также задаются вопросом о том, "в чем заключается эта новая и прямая угроза со стороны Ирана".