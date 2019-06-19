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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро рассказал, сколько стоила попытка его убийства

Вчера, 05:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июн — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что прошлогоднее покушение на его жизнь стоило порядка 20 миллионов долларов.

"Проект моего убийства, попытка которого была совершена 4 августа, стоила несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", — сказал он, выступая перед военными. Выступление транслировалось в твиттере президента.

Он поблагодарил сотрудников разведки и правоохранительных органов за отвагу и доблесть, проявленную при защите главы государства.
Попытка убить Мадуро с помощью дронов была предпринята 4 августа 2018 года. Во время военного парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Охранники прикрыли Мадуро, он не пострадал, но семеро гвардейцев получили ранения. Ответственность за инцидент взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты". Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, а позже утверждал, что приказ убить его отдал президент США Дональд Трамп.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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