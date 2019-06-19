В больнице под Дамаском провели около семи тысяч операций за год

ДАМАСК, 19 июн - РИА Новости. Сирийские врачи провели семь тысяч различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий, сообщил журналистам главный врач лечебного учреждения Бассам Аль Муйи.

"Только в прошлом году мы сделали здесь семь тысяч самых разных операций. Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование, и в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители Катаны и окрестностей", - сказал он, отметив, что за прошлый год в клинике пролечились 60 тысяч пациентов.

В клинике на данный момент работает более 400 специалистов - врачи и медицинские сестры. Высоты рядом с клиникой были захвачены террористами в начале 2012 года, территорию лечебного учреждения обстреливали из минометов. С тех пор клиника не работала три года.

"Я сам живу в Дамаске и обычно лечился там, но однажды оказался здесь, и теперь хожу только к этим врачам. У нас в государственных клиниках все бесплатно, но там многие профессионалы занялись частной практикой, а это уже стоит денег. Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу очень квалифицированную помощь лучших специалистов", - говорит один из пациентов по имени Фатхим аль Феттах.

Несколько операционных работают в больнице параллельно. Клиника принимает больных со всех населенных пунктов провинции Риф-Дамаск, так как не везде еще до конца восстановлена необходимая медицинская инфраструктура.