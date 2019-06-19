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РИА Новости
Война в Сирии

В больнице под Дамаском провели около семи тысяч операций за год

Вчера, 05:05
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 19 июн - РИА Новости. Сирийские врачи провели семь тысяч различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий, сообщил журналистам главный врач лечебного учреждения Бассам Аль Муйи.
"Только в прошлом году мы сделали здесь семь тысяч самых разных операций. Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование, и в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители Катаны и окрестностей", - сказал он, отметив, что за прошлый год в клинике пролечились 60 тысяч пациентов.
В клинике на данный момент работает более 400 специалистов - врачи и медицинские сестры. Высоты рядом с клиникой были захвачены террористами в начале 2012 года, территорию лечебного учреждения обстреливали из минометов. С тех пор клиника не работала три года.
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"Я сам живу в Дамаске и обычно лечился там, но однажды оказался здесь, и теперь хожу только к этим врачам. У нас в государственных клиниках все бесплатно, но там многие профессионалы занялись частной практикой, а это уже стоит денег. Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу очень квалифицированную помощь лучших специалистов", - говорит один из пациентов по имени Фатхим аль Феттах.
Несколько операционных работают в больнице параллельно. Клиника принимает больных со всех населенных пунктов провинции Риф-Дамаск, так как не везде еще до конца восстановлена необходимая медицинская инфраструктура.
"Работы сейчас хватает. В день проводим по семь операций. Четыре вполне обычные и три сложные, требующие полной концентрации и внимания, но говорить об усталости не приходится - график работы позволяет вновь набраться сил", - рассказал хирург ортопедического отделения Ханнах Гарун.
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