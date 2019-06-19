В Китае пять человек погибли из-за горного обвала

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пять человек погибли в результате горного обвала в китайской центральной провинции Шэньси, сообщает Центральное телевидение Китая.
Как сообщается, обвал произошел во вторник в уезде Нинцян, под завалами оказались пять человек. Вечером троих удалось высвободить, но один из скончался позже в больнице, а еще двое - по пути в больницу. Утром в среду обнаружили еще двоих человек, уже без признаков жизни.
Причина обвала выясняется, ведутся работы по ликвидации его последствий.
8 июня 2018, 09:36Не менее пяти человек погибли при горном обвале на юге Китая