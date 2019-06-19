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РИА Новости

Снятое с борта самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети

Вчера, 04:44
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© Twitter TicToc by BloombergВыброс столба дыма вулканом Попокатепетль в Мексике
Выброс столба дыма вулканом Попокатепетль в Мексике
© Twitter TicToc by Bloomberg
Выброс столба дыма вулканом Попокатепетль в Мексике. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера. Ролик опубликован в твиттере TicToc by Bloomberg.
На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.
"Какое зрелище!" — поделилась впечатлениями @joan_rollins.
"Классные кадры", — написала @Alighttouch1.
"Выглядит устрашающе", — отметил @rak_strong.
"Удивительная сила природы", — указала @RStasch.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
23 мая, 05:31
Вулкан Попокатепетль в Мексике выбросил столб пепла на 3,5 километра
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