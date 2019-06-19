Снятое с борта самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пользователи Сети восхитились кадрами извержения вулкана Попокатепетль в Мексике, снятыми пассажиром пролетавшего мимо лайнера. Ролик опубликован в твиттере TicToc by Bloomberg.
На записи можно увидеть выброшенный в воздух столб вулканического пепла, окрашенного на фоне заката в светло-розовые тона.
Sitting in a plane, passengers captured Mexico's #Popocatépetl volcano spewing ash from their windows pic.twitter.com/L9A7u5dp2X— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 18 июня 2019 г.
"Какое зрелище!" — поделилась впечатлениями @joan_rollins.
"Классные кадры", — написала @Alighttouch1.
"Выглядит устрашающе", — отметил @rak_strong.
"Удивительная сила природы", — указала @RStasch.
Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Вулкан является одним из символов Мексики.