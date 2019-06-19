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РИА Новости

Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание

Вчера, 04:15
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
Президент США Дональд Трамп в Токио, Япония. 27 мая 2019
© Фото : Jonathan Ernst
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп сохранил поддержку своих избирателей, поэтому шансы на переизбрание у него есть считает, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
Трамп во вторник на митинге в городе Орландо в штате Флорида объявил о своем намерении принять участие в президентской гонке 2020 года и претендовать на второй срок на посту главы государства.
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Поддержка партии

Если во время выдвижения на выборах 2016 года республиканский истеблишмент принял Трампа достаточно холодно, то в роли претендента на переизбрание его поддерживают более решительно, считает эксперт.
"Республиканская партия, которая была весьма по-разному настроена к Трампу, сейчас в общем скорее на его стороне: и партийные массы, и даже партийная верхушка. Поэтому, в общем шансы для переизбрания у него вполне неплохие. Но учитывая, как сейчас принято говорить, волатильность ситуации, конечно, что-то предрекать за 1,5 с лишним года весьма и весьма сложно", - заявил Лукьянов РИА Новости.

Кандидат, который выполняет обещания

Главное преимущество Трампа в глазах рядовых избирателей - его честность и последовательность, пояснил политолог. Хотя в период кампании 2016 года многие считали его эпатажность предвыборным трюком, который на посту президента Трамп использовать не будет, это ожидание не оправдалось. Президент остался верен себе и стал продвигать даже те инициативы, которые вызывали крайне резкое противодействие о стороны оппонентов, пояснил Лукьянов.
"Его избиратель с ним, поэтому эта идея, которая была в 2016 году, что Трамп такой эпатажный и скандальный, потому что ему надо избираться, а он изберется и станет другим, гораздо более умеренным, пока что никак не подтвердилась и более того, он считает, что последовательность и в некотором смысле честность со своим избирателями – это достоинство", - заявил эксперт.
Несмотря на то, что отдельные высказывания главы государства могут противоречить друг другу, в целом на практике его политическая линия очень последовательная, подчеркнул политолог. Кроме того, при нынешней администрации экономическая ситуация в США благополучна, особенно впечатляюще выглядят показатели по безработице и созданию новых рабочих мест, отметил Лукьянов.
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Расследование прошло - осадок остался

Расследование предполагаемого "вмешательства" России в американские выборы и возможная, но так и не вмененная причастность Трампа скорее всего еще будут обсуждаться в контексте новой президентской гонки, но не станет центральной, считает специалист.
"Конечно, нервы потрепали и более того, эта тема, скорее всего, в том или ином виде будет продолжать фигурировать – тема России. Но такое ощущение, что она уже прежнюю остроту утратила, от нее устали. Едва ли это будет какой-то существенной темой кампании", - заявил Лукьянов, отметив, что, скорее всего, дискуссия сконцентрируется вокруг того, что действующий президент успел сделать для американцев и что только собирается предпринять.
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