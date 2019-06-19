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РИА Новости

Трамп подчеркнул свою "жесткость" к России и обвинил демократов в лицемерии

Вчера, 04:12
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Дональд Трамп, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, вновь подчеркнул свою "жесткость" по отношению к России и упрекнул демократов в лицемерии.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — заявил он, выступая перед сторонниками во Флориде.

Президент привел три аргумента в пользу своей "жесткости" — антироссийские санкции, наращивание военной силы и СПГ для Европы.
Американский лидер напомнил, что его предшественник — демократ Барак Обама — "не делал ничего" против Москвы.
"Помните известную фразу президента Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "Скажите, Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.
По его мнению, демократов не интересует тема России, "они беспокоятся о своей политической мощи". Сам президент — республиканец.
После выборов 2016 года Трампа обвиняли в связях с Москвой, а Россию — во вмешательстве во внутренние дела США. В Соединенных Штатах провели многоуровневое расследование, но явные доказательства так и не были представлены. Тем не менее противники Трампа продолжают эксплуатировать эту тему.
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