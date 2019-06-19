Трамп подчеркнул свою "жесткость" к России и обвинил демократов в лицемерии

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Дональд Трамп, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, вновь подчеркнул свою "жесткость" по отношению к России и упрекнул демократов в лицемерии.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — заявил он, выступая перед сторонниками во Флориде.

Президент привел три аргумента в пользу своей "жесткости" — антироссийские санкции, наращивание военной силы и СПГ для Европы.

Американский лидер напомнил, что его предшественник — демократ Барак Обама — "не делал ничего" против Москвы.

"Помните известную фразу президента Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "Скажите, Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.

По его мнению, демократов не интересует тема России, "они беспокоятся о своей политической мощи". Сам президент — республиканец.