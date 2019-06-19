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РИА Новости

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Вчера, 03:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо (штат Флорида). 18 июня 2019
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.
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Мероприятие, где выступает Трамп, проходит в городе Орландо в штате Флорида. Его нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании: Трамп не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер, так как фактически свою предвыборную кампанию действующий президент начал в своей инаугурационной речи, когда по сложившейся в США традиции заявил о желании баллотироваться на второй срок.
Предвыборный митинг Трампа проходит в Amway Center, который вмещает 20 тысяч человек. Еще несколько дней назад американский президент не без гордости сообщал, что все билеты на мероприятие разошлись, а число заявок превысило вместимость зала более чем в пять раз.
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Об участии в выборах объявлено на фоне завершившегося весной расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который, с одной стороны, не нашел следов "сговора" Трампа с Россией в 2016 году, а с другой – не ответил на вопрос, мешал ли президент следствию. Последнее обстоятельство противники президента используют и будут использовать против него и дальше, вплоть до попытки импичмента, который, впрочем, маловероятен с учетом республиканского большинства в сенате.
Цифры социологов пока говорят не в пользу действующего президента: по данным опроса, проведенного 16 июня по заказу телеканала Fox News, главного конкурента Трампа - экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%. В ходе избирательной кампании 2016 года Трамп тоже, по данным социологов, значительно уступал сопернице - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Тем не менее, он смог одержать неожиданную, но весьма убедительную победу. Трамп получил 306 голосов выборщиков против 227 за Клинтон.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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