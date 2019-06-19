Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T03:44Z
https://ria.ru/20190619/1555685929.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155057/88/1550578813_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_4a7382b3e46ec1e9cbef42796b4a1a2d.jpg
РИА Новости

"Ромир": россияне в мае стали покупать меньше шоколада и кофе

Вчера, 03:44
1480
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом пять тысяч рублей
Банкноты номиналом пять тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом пять тысяч рублей. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок и динамику цен на шоколад, кофе, молоко и воду, в мае снизился на 2,1% относительно апреля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что такое поведение индекса для мая типично — россияне предпочитали покупать продукты, присущие дачному сезону.
"На смену так называемым простым удовольствиям в виде кофе с молоком и шоколадом приходят удовольствия альтернативные, например такие как пиво и шашлык", — добавил он.
Так, покупки шоколада снизились на 6,5%, молока — на 3,5%, кофе — на 1,1%. Однако покупки воды выросли на 1,5% к апрелю.
Покупательница в супермаркете. Архивное фото
14 июня, 03:52
"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.
Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира"; это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более десяти тысяч человек.
Российские рубли
16 мая, 03:40
"Ромир" выяснил, сколько нужно денег семьям для "нормальной жизни"
11113311
РомирРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Столько букв, расчетов и цифр, но никакой полезной информации!!!
19 июня, 06:38
Felix D
4300002
Всех этих счетоводов на уборку урожая по всей стране отправлять надо. Хоть какая то польза будет.
19 июня, 10:34
Арсений Понфиленко
4000001
Рекомендуем
Ученик в школе
Эксперты рассказали, сколько учеников 7-9-х классов пробовали наркотики
РИА
Новости
В Лондоне убили россиянина
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину
Люди на улице Токио
Названы страны, которые скоро уничтожат себя
Лента
новостей
Пожилая женщина с флажком США
Социалку — под нож: США погасят государственный долг за счет пенсионеров
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Норвежский остров Соммарёй
В Норвегии может быть создана первая в мире "зона без времени"
Воздушные шары
Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары
Выброс столба дыма вулканом Попокатепетль в Мексике
Снятое с борта самолета извержение вулкана восхитило пользователей Сети
Новое Простоквашино, 11 серия. Скриншот видео
Европейские телеканалы заинтересовались новым "Простоквашино"
Терминал для оплаты банковскими картами
Исследование: россияне стали активнее оплачивать картами товары для детей
Кроманьонец и неандерталец
Ученые выяснили, что главный двигатель эволюции — хорошие отцы
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
Истребитель Су-27СМ
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
03:54Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе
03:52Эксперт оценил потенциал проектов по снижению потребления электроэнергии
03:50National Interest назвал "истинную причину" страха НАТО перед С-400
03:37Сенат США проголосует по резолюции, запрещающей продажу оружия Эр-Рияду
03:34У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:33Трамп считает, что может уволить главу Федрезерва США, сообщают СМИ
03:30Эксперты спрогнозировали снижение цен на свинину в шашлычный сезон
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
Лента новостейМолния