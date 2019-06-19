"Ромир": россияне в мае стали покупать меньше шоколада и кофе

Банкноты номиналом пять тысяч рублей. Архивное фото

Банкноты номиналом пять тысяч рублей

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок и динамику цен на шоколад, кофе, молоко и воду, в мае снизился на 2,1% относительно апреля, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Президент холдинга Андрей Милехин отметил, что такое поведение индекса для мая типично — россияне предпочитали покупать продукты, присущие дачному сезону.

"На смену так называемым простым удовольствиям в виде кофе с молоком и шоколадом приходят удовольствия альтернативные, например такие как пиво и шашлык", — добавил он.

Так, покупки шоколада снизились на 6,5%, молока — на 3,5%, кофе — на 1,1%. Однако покупки воды выросли на 1,5% к апрелю.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.