Археологи призвали прекратить продажу египетских древностей на аукционах

КАИР, 19 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Демонстрация древнеегипетских памятников в мировых музеях, их продажа с аукционов позволяет странам Запада зарабатывать на истории Египта и нарушает египетские права на интеллектуальную собственность, считает эксперт в области археологии, генеральный директор отдела научных археологических исследований управления археологических комплексов Южного Синая Египта Абдель Рахим Рихан.

Ранее аукционный дом Christie's на своем официальном сайте разместил лот 110 из частной коллекции, который будет предложен на торгах 4 июля в Лондоне. Это фрагмент (голова) статуи древнеегипетского бога Амона с чертами лица фараона Тутанхамона из камня высотой 28,5 сантиметров. Ее возраст составляет более трех тысяч лет. Предполагается, что памятник будет реализован за пять миллионов долларов.

Генеральная прокуратура Египта 13 июня подала официальный запрос Великобритании с требованием остановить продажу памятника, а также еще 32 предметов, относящихся к египетскому наследию. Прокуратура также намерена инициировать процедуру возвращения незаконно вывезенных артефактов. Министерство по делам памятников древности Египта на днях заявило, что выставленный для продажи на торгах аукционного дома Christie's фрагмент бюста фараона Тутанхамона был украден не из его гробницы, а, скорее всего, вывезен из Карнакского храма в Луксоре.

"Страны Запада выставляют египетские памятники в своих музеях, продают, зарабатывают на этом миллиарды, но ничего не платят Египту за использование памятников египетской цивилизации, нарушают его право, которое подпадает под защиту прав интеллектуальной собственности. От этого страдает Египет, его народ, нарушаются международные и национальные египетские законы о защите археологических памятников", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Абдель Рахим Рихан посетовал на "абсурдную ситуацию", складывающуюся всякий раз, когда египетские власти пытаются оспорить продажу за границей незаконно вывезенных из страны артефактов. "Возникает абсурдная ситуация: как только египетские власти обнаруживают какой-либо древнеегипетский артефакт, памятник, выставляемый на торги за рубежом, и пытаются помешать его продаже, иностранные партнеры спрашивают, может ли Египет доказать его происхождение и то, что это египетский памятник. Но если артефакт был добыт и вывезен из Египта незаконно, никаких бумаг на него нет, он нигде не зарегистрирован, - египетская сторона не может предоставить убедительных для иностранных партнеров доказательств, и памятники выставляются на продажу", - рассказал египетский эксперт.

При этом он задается вопросом, могут ли эти люди доказать, что это не египетский памятник. "Почему они выставляют артефакты на торги, утверждая, что это Древний Египет, не признавая их египетскими, и рассчитывают заработать на египетской национальной собственности", - говорит эксперт.

Собеседник агентства предлагает внести существенные поправки как в египетские законы по защите археологических памятников, так и активизировать работу на международном уровне для лучшей зашиты наследия. По его мнению, такие законы должны, как минимум, обеспечить поступление доходов странам происхождения памятников от их демонстрации в зарубежных музеях, а также препятствовать продаже археологических ценностей, вывезенных незаконным путем, на различных аукционах.

"Страны Запада нарушают исторические права стран происхождения древних цивилизаций… В 1995 году вступило в силу соглашение ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, существует и работает Всемирная организация интеллектуальной собственности. Они активно защищают творческую деятельность, авторское право, интеллектуальную собственность. Но почему-то никто не задумывается и не хочет защищать цивилизационные права. Налицо политика двойных стандартов. До тех пор, пока эти аспекты не будут урегулированы, не прекратится варварская эксплуатация египетских памятников за рубежом, нарушающая права Египта на цивилизационную интеллектуальную собственность", - уверен эксперт.

В свою очередь известный египетский тележурналист Амро Адиб призвал провести акцию протеста у аукционного дома Christie's в Лондоне, чтобы выразить отношение египетского народа к планам продать каменную голову фараона Тутанхамона. "Нельзя допустить наглую торговлю нашей историей в залах известных аукционных домов. Это украденные ценности и это преступление против истории, против цивилизации", - сказал Адиб в эфире спутникового телеканала MBC-Египет.