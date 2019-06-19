Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Уроженка Украины Ирина Баракат, пострадавшая при взрыве снаряда в Сирии, спустя год после обращения на прямую линию Владимира Путина рассказала РИА Новости, как учится ходить на протезе и играет в команде по хоккею на электроколясках.

В прошлом году Баракат вышла в эфир прямой линии из Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Она рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо, где впоследствии работала переводчиком. При обстреле города в 2016 году она закрыла своих детей от взрыва снаряда, в результате лишилась ноги и кисти руки.

В Петербург женщину доставили на лечение российские военные. Она не могла получить протезы бесплатно, так как была гражданкой Украины. Ирина Баракат обратилась к президенту за помощью в воссоединении семьи и получении российского гражданства для своего мужа и троих детей.

Вскоре она получила гражданство и возможность проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Спустя некоторое время ее супруга и троих детей доставили в Петербург из Сирии.

В разговоре с РИА Новости женщина рассказала, что после реабилитации чувствует себя хорошо, занимается арт-терапией теперь уже со своими пациентами в реабилитационном центре.

"Научусь бегать на протезе и займусь операцией на ноге. Если бы не деформация ступни, я бы уже скакала, а пока ходить ровно не получается. <...> Я играю в команде по хоккею на электроколясках — флорболу. Сейчас мы ищем спонсоров для покупки новых кресел-колясок с электроприводом "Шторм 4", для нашего вида спорта они очень нужны", — отметила собеседница агентства.

Однако ее муж Ахмет Баракат работу по специальности еще не нашел.

"Зарплата фармацевта — около 30 тысяч рублей, а платить за квартиру по договору социального найма нужно около 22 тысяч рублей, зимой с отоплением — больше", — добавила Ирина.

Зато их дети уже адаптировались к жизни в Петербурге, пошли в новую школу и влились в дружный коллектив. По ее словам, старший сын пока не определился с выбором профессии.