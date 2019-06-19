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РИА Новости

Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину

Вчера, 03:25
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© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Уроженка Украины Ирина Баракат, пострадавшая при взрыве снаряда в Сирии, спустя год после обращения на прямую линию Владимира Путина рассказала РИА Новости, как учится ходить на протезе и играет в команде по хоккею на электроколясках.
В прошлом году Баракат вышла в эфир прямой линии из Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Она рассказала, что родилась в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо, где впоследствии работала переводчиком. При обстреле города в 2016 году она закрыла своих детей от взрыва снаряда, в результате лишилась ноги и кисти руки.
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В Петербург женщину доставили на лечение российские военные. Она не могла получить протезы бесплатно, так как была гражданкой Украины. Ирина Баракат обратилась к президенту за помощью в воссоединении семьи и получении российского гражданства для своего мужа и троих детей.
Вскоре она получила гражданство и возможность проходить реабилитацию в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта в Санкт-Петербурге. Спустя некоторое время ее супруга и троих детей доставили в Петербург из Сирии.
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В разговоре с РИА Новости женщина рассказала, что после реабилитации чувствует себя хорошо, занимается арт-терапией теперь уже со своими пациентами в реабилитационном центре.

"Научусь бегать на протезе и займусь операцией на ноге. Если бы не деформация ступни, я бы уже скакала, а пока ходить ровно не получается. <...> Я играю в команде по хоккею на электроколясках — флорболу. Сейчас мы ищем спонсоров для покупки новых кресел-колясок с электроприводом "Шторм 4", для нашего вида спорта они очень нужны", — отметила собеседница агентства.

Однако ее муж Ахмет Баракат работу по специальности еще не нашел.

"Зарплата фармацевта — около 30 тысяч рублей, а платить за квартиру по договору социального найма нужно около 22 тысяч рублей, зимой с отоплением — больше", — добавила Ирина.

Зато их дети уже адаптировались к жизни в Петербурге, пошли в новую школу и влились в дружный коллектив. По ее словам, старший сын пока не определился с выбором профессии.

"Он как-то сказал мне, что врачом не будет. После того взрыва в Сирии не может смотреть, когда людям больно", — подытожила Ирина.

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Владимир ПутинРоссияУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Именно поэтому от вас бегут не только люди, но и территории.
19 июня, 05:31
Броня Гомогенная
14820002
Да что говрить, ужасно плохо в России! Невозможно понять логику людей, бегущих из благополучной европейской Украины в Сирию, где террористы и ужасный режим Асада. Но и там им не нравится, под вполне демократичными обстрелами, и они бегут уже в вовсе кошмарную Россию. Как и три миллиона желающих "за копейки трудиться" украинских "заробитчан". Еще и гражданство принимают. А всё почему? Потому что пропаганда. Зомбирование. Вот и едут, едут в Мордор. Страдать.
19 июня, 05:14
Александр 792
1072120120
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