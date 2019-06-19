Европейские телеканалы заинтересовались новым "Простоквашино"

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Европейские и азиатские телеканалы и цифровые площадки проявили большой интерес к мультсериалу "Простоквашино", рассказала РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Его представили на международном фестивале анимационных фильмов в Анси, которых проходил с 10 по 15 июня.
По словам Слащевой, "Простоквашино" показали в адаптированном английском варианте, его тепло приняли.
"Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", — сказала она.
Также на фестивале киностудия представила "Приключения Пети и Волка", "Пиратскую школу", "Пластинки", "Оранжевую Корову", "Капитана Кракена и его команду" и "Зебру в клеточку", добавила Слащева.
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