Европейские телеканалы заинтересовались новым "Простоквашино"

ПАРИЖ, 19 июн — РИА Новости. Европейские и азиатские телеканалы и цифровые площадки проявили большой интерес к мультсериалу "Простоквашино", рассказала РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Его представили на международном фестивале анимационных фильмов в Анси, которых проходил с 10 по 15 июня.

По словам Слащевой, "Простоквашино" показали в адаптированном английском варианте, его тепло приняли.

"Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", — сказала она.