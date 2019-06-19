Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары

"Воздушные шары, наполненные гелием, может довольно далеко отнести. В результате засоряется ландшафт. Сейчас у многих животных детеныши, которые могут играть с шариком или принять его за еду, что, конечно, губительно для них. Лучше посадить дерево, куст или сделать фотографию, чем запускать одноразовые шары", - сказал директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.