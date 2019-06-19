Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Время от времени в зарубежных СМИ вспоминают о полете 1992 года на американском шаттле семейной пары астронавтов Ненси Девис и Майкла Ли. Полет породил слухи о проведении эксперимента по зачатию в космосе. В России слухи о таких опытах приписывают космическим полетам, когда в совместном экипаже с мужчинами-коллегами летали российские женщины-космонавты.
"У меня (такой информации – ред.) – нет. У российских и советских специалистов такой возможности, по всей видимости, не было. А американские специалисты очень осторожны и вряд ли попытались бы организовать такую "разведку боем", - сказала она.
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По словам Огневой, даже если бы у американских ученых была возможность провести эксперимент с семейной парой Девис и Ли, они не смогли бы гарантировать благополучный исход для ребенка. "Что бы они делали, если бы получилось? Смогли бы поручиться за здоровье этого ребенка? Думаю, что вряд ли", - сказала Огнева.
Экспериментов по искусственному оплодотворению человеческих яйцеклеток в космосе также не проводили, отметила она.
"Нет. Нам с коллегами об этом не известно. Надо понимать, что тонкие механизмы развития живых организмов стали известны не так давно, отнюдь не 50 лет назад. Даже 15 лет назад это было просто невозможно", - сказала ученый.
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