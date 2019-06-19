Россия и США не проводили опытов по зачатию в космосе

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Опытов по зачатию ребенка в космосе не проводилось, у России даже не было такой возможности, а ученые США не стали бы рисковать здоровьем ребенка, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Время от времени в зарубежных СМИ вспоминают о полете 1992 года на американском шаттле семейной пары астронавтов Ненси Девис и Майкла Ли. Полет породил слухи о проведении эксперимента по зачатию в космосе. В России слухи о таких опытах приписывают космическим полетам, когда в совместном экипаже с мужчинами-коллегами летали российские женщины-космонавты.

"У меня (такой информации – ред.) – нет. У российских и советских специалистов такой возможности, по всей видимости, не было. А американские специалисты очень осторожны и вряд ли попытались бы организовать такую "разведку боем", - сказала она.

По словам Огневой, даже если бы у американских ученых была возможность провести эксперимент с семейной парой Девис и Ли, они не смогли бы гарантировать благополучный исход для ребенка. "Что бы они делали, если бы получилось? Смогли бы поручиться за здоровье этого ребенка? Думаю, что вряд ли", - сказала Огнева.

Экспериментов по искусственному оплодотворению человеческих яйцеклеток в космосе также не проводили, отметила она.