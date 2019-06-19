В Крыму создали первый взвод туристической полиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.

Взвод образован при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Ялта. На форме имеется нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.

"С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский.

"Полицейские продолжают повышать свой профессиональный уровень, занимаются изучением других иностранных языков, а также более детально изучают достопримечательности Крыма", - отметили в полиции.