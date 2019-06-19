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РИА Новости

В Крыму создали первый взвод туристической полиции

Вчера, 03:10
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© РИА Новости / Илья ПиталевКрым
Крым
© РИА Новости / Илья Питалев
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.
Взвод образован при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по городу Ялта. На форме имеется нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках.
"С целью обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов создан взвод туристической полиции. Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, основным иностранным языком для сотрудников взвода является английский.
"Полицейские продолжают повышать свой профессиональный уровень, занимаются изучением других иностранных языков, а также более детально изучают достопримечательности Крыма", - отметили в полиции.
Как указывает крымское управление МВД, занятия по изучению языков с личным составом проводят заместитель командира взвода, который в совершенстве владеет английским и немецким языками, и сотрудник взвода - бывший преподаватель иностранного языка. Также сотрудники подразделения прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД.
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