Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Старшеклассник из Нефтеюганска (ХМАО) Данила Прилепа, задавший вопрос президенту Владимиру Путину во время прямой линии 2017 года, сообщил РИА Новости, что до сих пор не решена поднятая им проблема – медленное продвижение очереди сотрудников МВД на жилищные субсидии.

Финалист всероссийской инженерной олимпиады Данила Прилепа в 2017 году рассказал президенту, что в Югре медленно продвигается очередь сотрудников МВД на получение жилищных субсидий. По словам юноши, в такой ситуации оказалась и его семья. Он высказал мнение, что домашний арест подозреваемых в коррупционных преступлениях не дает результатов, а сама проблема задевает большую часть населения страны. Путин уточнил, подготовил ли юноша заранее свой вопрос, и, может быть, кто-то ему рекомендовал его задать. Прилепа парировал, что этот вопрос подготовила жизнь - быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.

На следующий день Данила рассказал РИА Новости, что его отец отработал около 20 лет в органах внутренних дел, вышел на пенсию, однако по-прежнему находится в очереди по предоставлению выплаты на покупку жилья. Спустя год, летом 2018-го, перед очередной прямой линией Путина, молодой человек заявил РИА Новости, что озвученная проблема все еще остается без решения. Схожим был ответ юноши и накануне новой прямой линии президента.

"Ситуация на самом деле никак не изменилась. Если не ошибаюсь, мы сдвинулись в очереди еще ниже - в список попали люди, которые, по мнению госорганов, имеют более уважительные причины на получение субсидии и продвижение по очереди. Все стоит на мертвой точке", - рассказал Прилепа.

По его словам, он отправлял письмо в администрацию президента, пришел ответ. "В нем говорилось, что бюджетные ассигнования будут выделяться семьям по мере поступления средств на программу. Концы тут никак не найти. Причина, которая там обозначена, связана с медленным выделением денег из бюджета", - подчеркнул югорский школьник.