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РИА Новости

В Лондоне убили россиянина

03:04
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Скотленд–Ярд сообщил об убийстве Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной, в районе Тауэр-Хамлетс на востоке Лондона.
"Детективы, которые расследуют убийство мужчины в Тауэр-Хамлетс в субботу 15 июня, назвали имя жертвы. Это 34-летний Глеб Станиславович Жебровский, также известный как Глеб Стальной. Он из района Поплар, но родом из России", - говорится в сообщении полиции Лондона.
По информации полиции, мужчина скончался от ножевых ранений 15 июня в 14.37 по местному времени (17.37 мск). По данному делу задержаны двое мужчин. Полиция известила родственников убитого. Сообщается, что 18 июня должно состояться вскрытие, расследование продолжается.
"Инцидент произошел в дневное время, и мы думаем, что было несколько свидетелей как самого инцидента, так и того, что произошло после", - заявил старший инспектор отдела убийств и особо тяжких преступлений Саймон Стэнкомб, призвав всех, кто имеет информацию, связанную с делом, обратиться в полицию.
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