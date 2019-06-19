В Лондоне убили россиянина

"Детективы, которые расследуют убийство мужчины в Тауэр-Хамлетс в субботу 15 июня, назвали имя жертвы. Это 34-летний Глеб Станиславович Жебровский, также известный как Глеб Стальной. Он из района Поплар, но родом из России", - говорится в сообщении полиции Лондона.

По информации полиции, мужчина скончался от ножевых ранений 15 июня в 14.37 по местному времени (17.37 мск). По данному делу задержаны двое мужчин. Полиция известила родственников убитого. Сообщается, что 18 июня должно состояться вскрытие, расследование продолжается.

"Инцидент произошел в дневное время, и мы думаем, что было несколько свидетелей как самого инцидента, так и того, что произошло после", - заявил старший инспектор отдела убийств и особо тяжких преступлений Саймон Стэнкомб, призвав всех, кто имеет информацию, связанную с делом, обратиться в полицию.