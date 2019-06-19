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РИА Новости

Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"

02:51
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© Фото : Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Ненси Пелоси заявила, что угрозой массовой депортации нелегальных мигрантов президент Дональд Трамп пытается "запугать" общество.
Во вторник Трамп заявил, что на следующей неделе в США начнется массовая депортация нелегальных мигрантов. Он сообщил, что это коснется "миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты". Американский президент не упустил случая обвинить своих противников демократов в бездействии в вопросе контроля миграции.
"Новая угроза президента о массовой депортации – акт совершенной злобы и фанатизма, нацеленный исключительно на то, чтобы вселить страх в наши общины", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на сайте спикера. Демократ Пелоси является третьим лицом в США после президента и вице-президента.
Как отметила Пелоси, Трамп "должен отказаться от этих жестоких, неэффективных и дискриминирующих действий и работать с демократами над поддержкой разумной, эффективной иммиграционной реформы, которая отражает наши ценности, не разъединяет и оставляет в безопасности семьи".
Нынешний американский президент традиционно обвиняет демократов в помехах его усилиям в вопросе иммиграционной реформы.
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