Могерини провел встречу с Могерини

"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры США всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.