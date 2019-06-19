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РИА Новости

Могерини провел встречу с Могерини

02:48
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи в госдепартаменте США во вторник обсудили международные вопросы, в том числе Иран, Россию, Украину, говорится в сообщении пресс-службы госдепа.
"Госсекретарь США Майк Помпео встретился сегодня с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Госсекретарь Помпео и Высокий представитель обсудили отношения между США и ЕС, а также ряд общих вопросов и проблем, стоящих перед США и Европой, включая европейскую оборону и безопасность, Афганистан, Кубу, Иран, Ливию, Молдавию, Западные Балканы, Россию, Украину и Венесуэла", - говорится в сообщении.
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
14 июня, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
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Майк ПомпеоФедерика МогериниЕвросоюзСШАВ мире
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