МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна. Фрагмент интервью был продемонстрирован в конце программы " Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна. Фрагмент интервью был продемонстрирован в конце программы " Прямой эфир " на телеканале "Россия 1".

"В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит", - рассказывает Алибасов на опубликованном фрагменте.

Полная версия беседы продюсера с журналистом Андреем Малаховым выйдет в эфир в сегодняшнем выпуске передачи.