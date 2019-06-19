Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.

В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.

Реакция на поведение Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.

Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял". По ее мнению, украинскому лидеру стоило позвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень и предложить воды. Скабеева уверена, что немцы "носили бы его на руках", если бы президент Украины помог Меркель.

"Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – написала она в Instagram.

В свою очередь, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был оказать помощь канцлеру Германии.

"Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - заявил во вторник Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, представители Зеленского будут оправдывать его сдержанное поведение тем, что протокол не предусматривает предоставления помощи.

Причины недомогания Меркель

По мнению врача-терапевта Натальи Уклеиной, состояние немецкого лидера могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Причиной этого может стать отравление, при котором организм теряет микроэлементы, заявила Уклеина в интервью телеканалу "360".

Врача удивило, что во время недомогания Меркель смогла стоять и понимать, что происходит вокруг во время церемонии приветствия. Она добавила, что обычно в таком состоянии люди даже не могут ходить.