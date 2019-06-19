Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T02:30Z
https://ria.ru/20190619/1555685519.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155542/04/1555420409_0:290:2968:1960_1036x0_80_0_0_c211d0edc2d98917beb831276fd21b22.jpg
РИА Новости

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

02:30
1250
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.
"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Вчера, 16:50
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России
Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.
В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.

Реакция на поведение Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала бездействие президента Украины Владимира Зеленского, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо.
Журналистка удивилась, что Зеленский "просто стоял". По ее мнению, украинскому лидеру стоило позвать врачей или хотя бы отвести коллегу в тень и предложить воды. Скабеева уверена, что немцы "носили бы его на руках", если бы президент Украины помог Меркель.
"Простейший шаг приличного человека (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться", – написала она в Instagram.
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Вчера, 18:50
Зеленский высказался по "Северному потоку-2". Меркель отреагировалаКанцлер Германии рядом с президентом Украины в полной безопасности, по крайней мере, он так думает. Хотя на самом деле, если судить по кинокадрам, Зеленский даже не заметил, что произошло с Меркель во время их встречи. Да и взгляды у них разошлись.
В свою очередь, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен был оказать помощь канцлеру Германии.
"Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твердую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - заявил во вторник Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, представители Зеленского будут оправдывать его сдержанное поведение тем, что протокол не предусматривает предоставления помощи.

Причины недомогания Меркель

По мнению врача-терапевта Натальи Уклеиной, состояние немецкого лидера могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. Причиной этого может стать отравление, при котором организм теряет микроэлементы, заявила Уклеина в интервью телеканалу "360".
Врача удивило, что во время недомогания Меркель смогла стоять и понимать, что происходит вокруг во время церемонии приветствия. Она добавила, что обычно в таком состоянии люди даже не могут ходить.
Уклеина обратила внимание, что подобные приступы чрезвычайно опасны для жизненно важных органов.
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Вчера, 16:34
Меркель объяснила, почему ей стало плохо на встрече с Зеленским
000020
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
РИА
Новости
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое интервью после отравления
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Лента
новостей
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео
Могерини провел встречу с Могерини
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Меркель объяснила, почему ей стало плохо на встрече с Зеленским
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин
Кудрин не исключил "социального взрыва" в России
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
Владимир Зеленский
Зеленский поставил условия возвращения к "нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"
В Лондоне убили россиянина
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
Танцы и поэзия в Севастополе: VI Большой офицерский бал
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
00:42Венесуэла получила вторую партию медикаментов от Красного креста
Лента новостейМолния