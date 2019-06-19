Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T02:14Z
https://ria.ru/20190619/1555685472.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек

02:14
190
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 15, сообщает агентство Киодо со ссылкой на агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
По данным агентства, девять человек пострадали в городе Ямагата, четверо в Ниигате, один в префектуре Мияги и один в Исикаве.
Ранее стало известно, что на севере Японии во вторник в 22.22 по местному времени (16.22 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщений о существенном ущербе и жертвах не поступало.
Посёлок Никольское. Командорские острова
Вчера, 23:43
Около Командорских островов произошло землетрясение
000001
Обсудить 0
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
В Лондоне убили россиянина
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Могерини провел встречу с Могерини
Ситуация в зоне карабахского конфликта
США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
Президент США Дональд Трамп
Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
Лента
новостей
Посёлок Никольское. Командорские острова
Около Командорских островов произошло землетрясение
Международная космическая станция
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Амазония
Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое интервью после отравления
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Следствие по крушению MH17 представит новые данные
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
На севере Японии отменили угрозу цунами
Сотрудники полиции в Испании
В Испании в ходе антитеррористической операции задержали десять человек
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
00:42Венесуэла получила вторую партию медикаментов от Красного креста
Лента новостейМолния