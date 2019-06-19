Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 15, сообщает агентство Киодо со ссылкой на агентство по предотвращению пожаров и стихийных бедствий.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
По данным агентства, девять человек пострадали в городе Ямагата, четверо в Ниигате, один в префектуре Мияги и один в Исикаве.
Ранее стало известно, что на севере Японии во вторник в 22.22 по местному времени (16.22 мск) произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщений о существенном ущербе и жертвах не поступало.