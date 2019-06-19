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РИА Новости

Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии

01:37
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© Flávio EiróАмазония
Амазония
© Flávio Eiró
Амазония. Архивное фото
ЛИМА, 19 июн – РИА Новости. Более 2,5 тысяч километров рек перуанской Амазонии могут оказаться в опасности из-за проекта латиноамериканской страны по развитию речного судоходства, сообщила РИА Новости глава неправительственной организации "Право, окружающая среда и природные ресурсы" Ванесса Куэто.
"Проект "Речные пути Амазонии" предполагает преобразование 2500 километров рек в тропических лесах в пригодные для судоходства, и его исполнение вызывает беспокойство, поскольку первый в своем роде проект, реализуемый в Перу, первый проект, в рамках которого будут проводиться дноуглубительные работы без четкого понимания экологического влияния", - отметила эксперт.
План, в частности, предполагает проведение работ на реках Уальяга, Мараньон, Укаяли (входят в систему реки Амазонки), по ним планируется хождение судов большого размера в тех зонах, где трудно строить дороги.
"Большое беспокойство вызывает тот факт, что проект будет осуществляться без нормативно-правовой базы, обеспечивающей гражданам уверенность в том, что их права не будут ущемлены. Не существует конкретных стандартов охраны окружающей среды в случае строительства речных дорог, они предназначены для обычных дорог. Остаются нерешенными вопросы экологического контроля, в частности", - отметила Куэто.
Амазонка – самая полноводная и одна из самых длинных рек на планете. Она была признана одним из семи природных чудес мира. Большая часть бассейна Амазонки принадлежит Бразилии, река протекает по Боливии, Перу, Эквадору и Колумбии.
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