Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии

ЛИМА, 19 июн – РИА Новости. Более 2,5 тысяч километров рек перуанской Амазонии могут оказаться в опасности из-за проекта латиноамериканской страны по развитию речного судоходства, сообщила РИА Новости глава неправительственной организации "Право, окружающая среда и природные ресурсы" Ванесса Куэто.

"Проект "Речные пути Амазонии" предполагает преобразование 2500 километров рек в тропических лесах в пригодные для судоходства, и его исполнение вызывает беспокойство, поскольку первый в своем роде проект, реализуемый в Перу, первый проект, в рамках которого будут проводиться дноуглубительные работы без четкого понимания экологического влияния", - отметила эксперт.

План, в частности, предполагает проведение работ на реках Уальяга, Мараньон, Укаяли (входят в систему реки Амазонки), по ним планируется хождение судов большого размера в тех зонах, где трудно строить дороги.

"Большое беспокойство вызывает тот факт, что проект будет осуществляться без нормативно-правовой базы, обеспечивающей гражданам уверенность в том, что их права не будут ущемлены. Не существует конкретных стандартов охраны окружающей среды в случае строительства речных дорог, они предназначены для обычных дорог. Остаются нерешенными вопросы экологического контроля, в частности", - отметила Куэто.