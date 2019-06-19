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РИА Новости

Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту

01:09
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии Марк Карни
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Глава Банка Англии Марк Карни. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Появление криптовалюты Libra, которую в 2020 году планирует запустить соцсеть Facebook, потребует более тщательного и жесткого регулирования во всем мире, заявил глава Банка Англии Марк Карни.
По его словам, криптовалюта, предложенная Facebook, представляет интерес, но потребует от регуляторов предъявления более высоких требований и стандартов регулирования.
"Мы рассмотрим ее (криптовалюту Facebook) очень внимательно и скоординировано", - сказал Карни, выступая во вторник на форуме ЕЦБ в Португалии.
Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.
Согласно WhitePaper проекта (официальный технический документ), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.
Facebook
Вчера, 14:54
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ВеликобританияFacebook, Inc.Экономика
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