Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Появление криптовалюты Libra, которую в 2020 году планирует запустить соцсеть Facebook, потребует более тщательного и жесткого регулирования во всем мире, заявил глава Банка Англии Марк Карни.

По его словам, криптовалюта, предложенная Facebook, представляет интерес, но потребует от регуляторов предъявления более высоких требований и стандартов регулирования.

"Мы рассмотрим ее (криптовалюту Facebook) очень внимательно и скоординировано", - сказал Карни, выступая во вторник на форуме ЕЦБ в Португалии.

Во вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra. Запуск продуктов запланирован на 2020 год. Кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.