Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель об "условиях", которые должны быть выполнены для возвращения России в ПАСЕ.
Канцлер после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но при этом должны быть выполнены "определенные условия", а сам процесс не будет реализован любой ценой.
"Не вполне понятно, что имела в виду Меркель под "рядом условий" возвращения России в ПАСЕ. Решение Комитета министров СЕ (Совета Европы. - прим. ред.) от 17 мая предполагает участие России без всяких условий и при соблюдении равноправия. Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула", - написал Пушков в твиттере.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.
Комитет министров Совета Европы 17 мая выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.