Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель об "условиях", которые должны быть выполнены для возвращения России в ПАСЕ.

Канцлер после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но при этом должны быть выполнены "определенные условия", а сам процесс не будет реализован любой ценой.

"Не вполне понятно, что имела в виду Меркель под "рядом условий" возвращения России в ПАСЕ. Решение Комитета министров СЕ (Совета Европы. - прим. ред.) от 17 мая предполагает участие России без всяких условий и при соблюдении равноправия. Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула", - написал Пушков в твиттере

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.