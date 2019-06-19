Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T01:05Z
https://ria.ru/20190619/1555685273.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/77/1554787780_0:46:2661:1543_1036x0_80_0_0_0e1eb88ad746a92bc06f138b21c449b7.jpg
РИА Новости

Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ

01:05
5438
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание канцлера Германии Ангелы Меркель об "условиях", которые должны быть выполнены для возвращения России в ПАСЕ.
Канцлер после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но при этом должны быть выполнены "определенные условия", а сам процесс не будет реализован любой ценой.
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
3 июня, 18:19
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
"Не вполне понятно, что имела в виду Меркель под "рядом условий" возвращения России в ПАСЕ. Решение Комитета министров СЕ (Совета Европы. - прим. ред.) от 17 мая предполагает участие России без всяких условий и при соблюдении равноправия. Видимо, Меркель хотела так успокоить Зеленского. Отсюда и туманная формула", - написал Пушков в твиттере.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму.
Комитет министров Совета Европы 17 мая выпустил заявление, в котором говорится, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
10 июня, 19:40
Лавров заявил о важности восстановления прав российской делегации в ПАСЕ
1652145
Обсудить 1
Алексей ПушковАнгела МеркельПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Рекомендуем
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Следствие по крушению MH17 представит новые данные
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
Лента
новостей
На автозаправочной станции
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое интервью после отравления
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
Борис Джонсон
Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
Петр Порошенко
На Украине завели пятое дело против Порошенко
Амазония
Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу транзитному контракту
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В Крыму создали первый взвод туристической полиции
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Лента новостейМолния