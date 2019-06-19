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РИА Новости

Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре

01:03
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Ранее НАСА заявляло, что в конце марта одна из трех новых аккумуляторных батарей, установленных снаружи МКС, не заряжается. Батареи были доставлены на станцию в сентябре 2018 года японским грузовым кораблем. В начале апреля отказавшая батарея была снята манипулятором с внешней поверхности МКС.
На сайте НАСА отмечается, что новая аккумуляторная батарея будет доставлена кораблем Dragon в декабре.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.
Международная космическая станция. Архивное фото
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КосмосМеждународная космическая станцияНАСАСШАРИА Наука
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