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РИА Новости

Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси

00:56
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АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Вароси открывают для поселения в период повышенной напряженности в Восточном Средиземноморье, отмечает издание.
"Совет министров оценит условия для действий в Вароси, который юридически является военной зоной", - цитирует издание вице-премьера и министра иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрета Озерсая.
Оккупационные власти будут координировать свои действия в отношении Вароси с Анкарой, а группа экспертов посетит Вароси, чтобы составить список движимого и недвижимого имущества в городе.
Вароси был известным курортным регионом, здесь было более 100 отелей на 10 тысяч мест.
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Если греческая и турецкая стороны достигнут соглашения, греки-киприоты получат доступ к Вароси и турецким портам и аэропортам, а турки-киприоты смогут участвовать в прямой торговле через порт Фамагусты, пишет газета. В 2014 году печать турок-киприотов утверждала, что готово соглашение об открытии для греков Вароси. Однако никаких дальнейших шагов не последовало. Фамагусту называют городом-призраком. Во время турецкого вторжения на Кипр из Фамагусты было полностью эвакуировано греческое население. Некоторые районы города были закрыты и остаются такими до сих пор - в них нет жителей. Остальная часть города заселена в основном турками-киприотами.
Город защищен резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями.
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Тайная встреча

Во вторник стало известно, что президент Кипра Никос Анастасиадис провел "тайную встречу" 4 июня с вице-премьером, главой МИД непризнанного псевдогосударства Кудретом Озерсаем.
Факт встречи подтвердил сам Анастасиадис, комментируя журналистам сообщения с оккупированных территорий.
"По приглашению (представителя маронитов в парламенте Кипра) Яннакиса Мусаса я присутствовал на ужине со своей супругой и Озерсай со своей. Это был ужин для общения и это все",- сказал Анастасиадис.
По его словам, никаких намерений переговоров не было.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН, однако неизвестно, когда они возобновятся после провала очередного раунда в 2017 году.
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