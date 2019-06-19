Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси

АФИНЫ, 19 июн - РИА Новости. Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah

Вароси открывают для поселения в период повышенной напряженности в Восточном Средиземноморье, отмечает издание.

"Совет министров оценит условия для действий в Вароси, который юридически является военной зоной", - цитирует издание вице-премьера и министра иностранных дел непризнанного псевдогосударства Кудрета Озерсая.

Оккупационные власти будут координировать свои действия в отношении Вароси с Анкарой, а группа экспертов посетит Вароси, чтобы составить список движимого и недвижимого имущества в городе.

Вароси был известным курортным регионом, здесь было более 100 отелей на 10 тысяч мест.

Если греческая и турецкая стороны достигнут соглашения, греки-киприоты получат доступ к Вароси и турецким портам и аэропортам, а турки-киприоты смогут участвовать в прямой торговле через порт Фамагусты, пишет газета. В 2014 году печать турок-киприотов утверждала, что готово соглашение об открытии для греков Вароси. Однако никаких дальнейших шагов не последовало. Фамагусту называют городом-призраком. Во время турецкого вторжения на Кипр из Фамагусты было полностью эвакуировано греческое население. Некоторые районы города были закрыты и остаются такими до сих пор - в них нет жителей. Остальная часть города заселена в основном турками-киприотами.

Город защищен резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года, в которой говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями.

Тайная встреча

Во вторник стало известно, что президент Кипра Никос Анастасиадис провел "тайную встречу" 4 июня с вице-премьером, главой МИД непризнанного псевдогосударства Кудретом Озерсаем.

Факт встречи подтвердил сам Анастасиадис, комментируя журналистам сообщения с оккупированных территорий.

"По приглашению (представителя маронитов в парламенте Кипра) Яннакиса Мусаса я присутствовал на ужине со своей супругой и Озерсай со своей. Это был ужин для общения и это все",- сказал Анастасиадис.

По его словам, никаких намерений переговоров не было.