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РИА Новости

Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского

00:51
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ГРОЗНЫЙ, 19 июн – РИА Новости. Мировой суд в чеченском Гудермесе оштрафовал на 40 тысяч рублей жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видеоролик, где она стреляет из автомата, одевшись в форму полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Чечне.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором, предположительно, на территории Чечни жительница Северной Осетии в форме сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия со словами "кто не с нами, тот не с нами". МВД по Чечне назначило проверку в отношении сотрудников ведомства, допустивших правонарушение, а также героини ролика. Полиция установила, что это жительница Северной Осетии Малика Джикаева.
"Мировым судьёй судебного участка по Гудермесскому району Чечни рассмотрено административное дело в отношении М. Джикаевой и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей", - говорится в сообщении ведомства.
Полиция установила местонахождение Джикаевой и доставила ее в ОВД Гудермеса.
В отношении правонарушительницы составили административный протокол по статье "стрельба из оружия в неотведенных для этого местах". Отмечается, что МВД продолжает проверку в отношении сотрудников, допустивших правонарушение.
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В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия. Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. #Чечня #Грозный #МВДРоссии #МВДпоЧР #

Публикация от Официальный аккаунт МВД по ЧР (@95.mvd)

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ЧечняПроисшествия
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