Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии

“У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе и те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, я прошу передать это отсутствующим здесь (заместителям генсекретаря ООН) Марку Лоукоку и Розмари ДиКарло, ведь они сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают. На поверку оказывается, что большинство из этих сведений - это телефонные звонки от каких-то “надежных источников”, никем не проверенных, и которых нам отказываются называть”, - заключил постпред РФ.