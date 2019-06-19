Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T00:49Z
https://ria.ru/20190619/1555685027.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151107/82/1511078298_0:0:2406:1354_1036x0_80_0_0_92e863a2b9905994f51e36d6f77b17c9.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии

00:49
338
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 19 июн - РИА Новости. Россия отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии, а организациям ООН стоит лучше проверять свои источники информации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
“Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения”, - сказал Небензя.
Он также отметил, что Россия требует, “чтобы все коллеги, включая секретариат ООН  и специализированные агентства и организации в своих оценках (ситуации по Сирии) использовали только проверенную информацию”.
“У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе и те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, я прошу передать это отсутствующим здесь (заместителям генсекретаря ООН) Марку Лоукоку и Розмари ДиКарло, ведь они сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают. На поверку оказывается, что большинство из этих сведений - это телефонные звонки от каких-то “надежных источников”, никем не проверенных, и которых нам отказываются называть”, - заключил постпред РФ.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2110001
Обсудить 0
Война в СирииВасилий НебензяСирияООНРоссия
Рекомендуем
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
РИА
Новости
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Следствие по крушению MH17 представит новые данные
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Лента
новостей
Вацлав Клаус
Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"
Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН
Небензя: Россия привержена договоренностям о стабилизации ситуации в Сирии
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
Борис Джонсон
Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
Госсекретарь США Майк Помпео
Могерини провел встречу с Могерини
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Международная космическая станция
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Амазония
Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В Крыму создали первый взвод туристической полиции
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Лента новостейМолния