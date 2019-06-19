Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии

ООН, 19 июн - РИА Новости. Россия отвергает любые обвинения в неизбирательных атаках в Сирии, а организациям ООН стоит лучше проверять свои источники информации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
“Ни для кого не секрет, что боевики используют гражданскую инфраструктуру, госпитали и школы в военных целях, а людей в качестве живого щита, мы решительно отвергаем любые обвинения в неизбирательных ударах, мы не проводим атак против гражданского населения”, - сказал Небензя.
Он также отметил, что Россия требует, “чтобы все коллеги, включая секретариат ООН и специализированные агентства и организации в своих оценках (ситуации по Сирии) использовали только проверенную информацию”.
“У нас давно вызывают большие вопросы источники сведений, в том числе и те, которыми пользуются подразделения системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, я прошу передать это отсутствующим здесь (заместителям генсекретаря ООН) Марку Лоукоку и Розмари ДиКарло, ведь они сами в районы, где якобы наносятся удары по госпиталям, не выезжают. На поверку оказывается, что большинство из этих сведений - это телефонные звонки от каких-то “надежных источников”, никем не проверенных, и которых нам отказываются называть”, - заключил постпред РФ.