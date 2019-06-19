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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский надеется, что на Украине понимают, что его дело позорит страну

00:41
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский надеется, что новые украинские власти понимают, что его уголовное дело носит политический характер и позорит страну.

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая. Дело мое носит политический характер, а нисколько не установить истину, наказать виновных. Политически им было важно держать меня в тюрьме для того, чтобы шантажировать моим возможным обменом. Они (новые власти), надеюсь, понимают что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ, оно просто позорит страну", - сказал Вышинский после суда в интервью агентству Ruptly.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 18 июня 2019
Вчера, 20:56
Суд не смог объяснить Вышинскому часть обвинительного акта
Также он отметил, что его состояние в пределах нормы, но есть периодические проблемы со здоровьем.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 09:36
Пушков обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста Вышинского
Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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