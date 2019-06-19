Вышинский надеется, что на Украине понимают, что его дело позорит страну

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский надеется, что новые украинские власти понимают, что его уголовное дело носит политический характер и позорит страну.

"Четыре года никого не волновало, что мы якобы систематически разрушали украинское государство. Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая. Дело мое носит политический характер, а нисколько не установить истину, наказать виновных. Политически им было важно держать меня в тюрьме для того, чтобы шантажировать моим возможным обменом. Они (новые власти), надеюсь, понимают что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Европарламенте, в ОБСЕ, оно просто позорит страну", - сказал Вышинский после суда в интервью агентству Ruptly.

Также он отметил, что его состояние в пределах нормы, но есть периодические проблемы со здоровьем.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.

Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. На заседании суда в Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от украинского гражданства и попросил у президента РФ Владимира Путина "правовой защиты и принятия мер по освобождению". Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.