Небензя: Россия привержена договоренностям о стабилизации ситуации в Сирии

ООН, 19 июн - РИА Новости. Россия продолжает быть приверженной достигнутым договоренностям с Турцией по деэскалации ситуации в идлибской зоне Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
"Несмотря на провокации, агрессивные вылазки боевиков, России остается привержена имеющимся договоренностям с Турцией о стабилизации в Идлибе", - сказал Небензя.
По его словам, "военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации".
"Однако Россия и Турция не будут закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают турецкой территории и российской авиабазе в Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам", - уточнил глава российской миссии.
"И не надо пытаться развести в разные стороны участников астанинского формата, как мы здесь это подспудно слышим. Астанинский формат, который остается одним, если не единственным, действенным механизмом в деле стабилизации обстановки в САР", - заявил дипломат. "Акцентируем еще раз - вооруженные силы Сирии и военно-космические силы России бьют исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов", - заключил Небензя.