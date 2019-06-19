Небензя: Россия привержена договоренностям о стабилизации ситуации в Сирии

ООН, 19 июн - РИА Новости. Россия продолжает быть приверженной достигнутым договоренностям с Турцией по деэскалации ситуации в идлибской зоне Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.

"Несмотря на провокации, агрессивные вылазки боевиков, России остается привержена имеющимся договоренностям с Турцией о стабилизации в Идлибе", - сказал Небензя.

По его словам, "военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свои действия в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации".

"Однако Россия и Турция не будут закрывать глаза на опасные провокационные действия террористов, которые угрожают турецкой территории и российской авиабазе в Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам", - уточнил глава российской миссии.