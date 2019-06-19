Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T00:20Z
https://ria.ru/20190619/1555684806.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153183/99/1531839900_0:0:2658:1495_1036x0_80_0_0_73a45c1b1fb47061c911bc7a45c6a599.jpg
РИА Новости

Садовничий: МГУ становится влиятельным центром не только в РФ, но и в мире

00:20
403
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), попавший на 84-е место в рейтинге QS, становится влиятельным центром не только в России, но и в мире, заявил ректор вуза, академик Виктор Садовничий, комментируя рейтинг.
Ранее глобальный рейтинг QS опубликовал шестнадцатое издание рейтинга университетов QS World University Rankings, в котором ведущий университет России МГУ им. Ломоносова занял 84 место, второе место среди российских вузов досталось Новосибирскому государственному университету. Всего в рейтинг 2020 года вошли 25 российских вузов.
"Московский университет в очередной раз улучшил свои позиции в ведущем международном рейтинге. Наши показатели растут одновременно с качественным развитием МГУ. Мы открываем новые направления и программы подготовки студентов, в том числе в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями, создаём центры компетенций, адаптируем образовательный процесс под современное поколение абитуриентов, развиваем международные коллаборации, внедряем площадки дистанционного образования, даём возможность молодым учёным реализовывать свой потенциал", - сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба МГУ.
"Университет становится влиятельным центром не только в масштабах России, но и в мире. Он агрегирует интеллектуальный ресурс и предоставляет максимум возможностей для его реализации как в стенах университета, так и за их пределами благодаря обширным связям с крупнейшими корпорациями, ведущими научными зарубежными центрами. Чтобы стимулировать этот процесс, мы создаём программы поддержки молодых учёных и научных коллективов под их руководством... Московский университет находится в постоянном развитии. А систематичное укрепление МГУ в международных рейтингах вузов демонстрирует правильно заданный курс", - добавил академик.
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
00:19
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
213004
Обсудить 0
Виктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
Ректор РУДН прокомментировал переход вуза в топ-400 рейтинга QS
РИА
Новости
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Эксперты из Нидерландов на месте крушения боинга, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур
Следствие по крушению MH17 представит новые данные
Лента
новостей
Норвегия
В Норвегии может быть создана первая в мире "зона без времени"
Полет новейшего истребителя пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
Участники VI Международного Большого Севастопольского Офицерского Бала на площади Михайловской Береговой батареи
На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
Международная космическая станция
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Вацлав Клаус
Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
Кадр из мульфильма Смешарики. Дежавю
Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Дата встречи Зеленского с Трампом пока не определена, сообщил Волкер
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В Крыму создали первый взвод туристической полиции
03:09Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
03:04В Лондоне убили россиянина
02:51Пелоси назвала намерение Трампа депортировать нелегалов "актом злобы"
02:48Могерини провел встречу с Могерини
02:36Алибасов дал первое интервью после отравления
02:24США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию
02:14Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 15 человек
02:08Мексика пригласила Цукерберга помочь обеспечить интернетом бедное население
01:37Эксперт рассказал об опасности для рек Амазонии
01:29В Минобороны рассказали о преимуществах вооружения Су-57
01:09Глава Банка Англии прокомментировал намерение Facebook создать криптовалюту
01:05Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
01:03Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
01:01Джонсон на дебатах смягчил позицию по ряду тем
00:58Саакашвили пригрозил мэру Одессы "антикоррупционным спецназом"
00:57Валерия нашла новое увлечение – певица изучает старую Москву
00:56Оккупационные власти на Кипре откроют "город-призрак" Вароси
00:51Суд в Чечне оштрафовал героиню видеоролика, стрелявшую в форме полицейского
00:49Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Лента новостейМолния