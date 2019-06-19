Садовничий: МГУ становится влиятельным центром не только в РФ, но и в мире

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), попавший на 84-е место в рейтинге QS, становится влиятельным центром не только в России, но и в мире, заявил ректор вуза, академик Виктор Садовничий, комментируя рейтинг.

"Московский университет в очередной раз улучшил свои позиции в ведущем международном рейтинге. Наши показатели растут одновременно с качественным развитием МГУ. Мы открываем новые направления и программы подготовки студентов, в том числе в тесном сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями, создаём центры компетенций, адаптируем образовательный процесс под современное поколение абитуриентов, развиваем международные коллаборации, внедряем площадки дистанционного образования, даём возможность молодым учёным реализовывать свой потенциал", - сказал Садовничий, слова которого приводит пресс-служба МГУ.

"Университет становится влиятельным центром не только в масштабах России, но и в мире. Он агрегирует интеллектуальный ресурс и предоставляет максимум возможностей для его реализации как в стенах университета, так и за их пределами благодаря обширным связям с крупнейшими корпорациями, ведущими научными зарубежными центрами. Чтобы стимулировать этот процесс, мы создаём программы поддержки молодых учёных и научных коллективов под их руководством... Московский университет находится в постоянном развитии. А систематичное укрепление МГУ в международных рейтингах вузов демонстрирует правильно заданный курс", - добавил академик.