Небензя рассказал о реализации сочинского меморандума по Сирии

ООН, 19 июн - РИА Новости. Сочинский меморандум по деэскалации огня в идлибской зоне в Сирии полностью реализуется, а боевые действия продиктованы необходимостью борьбы с террористами, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
"Мы слышали сегодня опять слова о необходимости восстановить прекращения огня, подтвердить приверженность сочинскому меморандуму 17 сентября 2018 года, я подчеркну, что меморандум полностью реализуется, все боевые действия продиктованы исключительно необходимостью отвечать на провокации террористов", - сказал Небензя.
Он отметил, что "российско-турецкий меморандум не запрещает, а поощряет борьбу с терроризмом".