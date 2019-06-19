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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя рассказал о реализации сочинского меморандума по Сирии

00:16
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Нина Зотина
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Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 19 июн - РИА Новости. Сочинский меморандум по деэскалации огня в идлибской зоне в Сирии полностью реализуется, а боевые действия продиктованы необходимостью борьбы с террористами, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН.
"Мы слышали сегодня опять слова о необходимости восстановить прекращения огня, подтвердить приверженность сочинскому меморандуму 17 сентября 2018 года, я подчеркну, что меморандум полностью реализуется, все боевые действия продиктованы исключительно необходимостью отвечать на провокации террористов", - сказал Небензя.
Он отметил, что "российско-турецкий меморандум не запрещает, а поощряет борьбу с терроризмом".
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Война в СирииВасилий НебензяСирияРоссия
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