Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии

ООН, 19 июн - РИА Новости. Некоторые западные страны преподносят ситуацию в Сирию в искаженном виде, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник в Совбезе ООН.
“Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле”, - сказал Небензя, выступая по вопросу атак на больницы в Идлибе.
Согласно данным британских СМИ, РФ наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Идлиб. По словам представителя российского дипведомства, данная информация не соответствует действительности.