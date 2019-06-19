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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии

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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 июн - РИА Новости. Некоторые западные страны преподносят ситуацию в Сирию в искаженном виде, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник в Совбезе ООН.
“Некоторые наши партнеры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле”, - сказал Небензя, выступая по вопросу атак на больницы в Идлибе.
Согласно данным британских СМИ, РФ наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Идлиб. По словам представителя российского дипведомства, данная информация не соответствует действительности.
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