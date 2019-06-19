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РИА Новости
Культура

Выставка — главный блокбастер лета открылась в Пушкинском музее

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. В ГМИИ имени Пушкина сегодня открываются сразу две выставки — историческая и экспозиция-блокбастер. Коллекция Сергея Щукина впервые в таком объеме воссоединилась в главном здании музея, а вся Галерея искусства стран Европы и Америки отдана более чем 60 работам из Фонда Louis Vuitton.

Щукин и компания

На выставке "Щукин. Биография коллекции" представлено свыше 450 произведений из собрания купца Сергея Щукина и его братьев. По самым приблизительным подсчетам, коллекция одного Сергея Ивановича сегодня бы стоила более пяти миллиардов долларов. Вот лишь несколько экспонатов, мимо которых нельзя пройти.

Последний вояж "Танца" Матисса

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ. На втором плане — картина Анри Матисса "Танец"
Посетители на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ. На втором плане - картина Анри Матисса Танец
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители на пресс-показе выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ. На втором плане — картина Анри Матисса "Танец"
Когда в 1910 году Щукин заказал и купил у Матисса "Танец", это был скандал — как для России, так и для Франции. В Пушкинском музее танцующие мальчики — одни, в Белом зале, и поездка в Москву, судя по всему, станет их последним путешествием, так как состояние холста внушает специалистам опасения.

"Танец" исполнен с массой поправок в быстрой, эскизной манере, из-за чего слои живописи не очень хорошо соединены между собой. Смещения, микротрещины, отслаивания, их надо постоянно укреплять. "Музыка" или панно "Разговор" Матисса уже давно не путешествуют. Теперь пришел черед "Танца", его будут выставлять только в Эрмитаже", — рассказал РИА Новости куратор выставки Алексей Петухов.

Гоген и его Таити

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительница фотографирует картину Поля Гогена Сбор плодов (слева) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительница фотографирует картину Поля Гогена "Сбор плодов" (слева) на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
В ГМИИ решили воссоздать "иконостас" Гогена таким, каким он был в особняке Щукина: шпалерная развеска создает ощущение, что перед вами — одно гигантское яркое полотно. В центре — "Сбор плодов" как символ грехопадения, рая, круговорота жизни и смерти. Золотой фон — это солнечный свет Таити или основа икон, а белая собака в правом нижнем углу — таитянский тотем.

Эль Греко как импрессионист

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетитель у картины Эль Греко Кающаяся Мария Магдалина на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетитель у картины Эль Греко "Кающаяся Мария Магдалина" на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
"Кающаяся Мария Магдалина" Эль Греко из коллекции Ивана Щукина выставлена в отдельном зале постоянной экспозиции, другие работы завешаны тканями, благодаря которым династия Щукиных сколотила состояние.

"На рубеже веков, когда импрессионизм уже обрел признание, в старых мастерах стали искать предпосылки будущего. Таким образом, в Эль Греко увидели предтечу нового искусства", — объяснили в ГМИИ.

Сезанн и сын

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительницы у картины Поля Сезанна Пьеро и Арлекин (справа) на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительницы у картины Поля Сезанна "Пьеро и Арлекин" (справа) на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Чтобы понять французского постимпрессиониста и проникнуть за завесу его семейных переживаний, кураторы советуют посмотреть на картину "Пьеро и Арлекин", где мастер изобразил своего сына и его друга в карнавальных костюмах.
У Сезанна были сложные отношения с отцом, но он старался быть внимательным к сыну — личные мотивы прослеживаются в этом полотне. Оставляя невозмутимыми и отрешенными лица героев на картине, художник за счет пластики и искажения пространства передает типажи, характеры и свое отношение к ним.

"Особенность Сергея Щукина в том, что он покупал работы художников со скандальной известностью и всегда выбирал самые радикальные и авангардные произведения", — комментирует РИА Новости куратор Анна Познанская.

Пикассо и его женщины

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины" на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Посетительницы у картины Пабло Пикассо Три женщины на пресс-показе выставки Щукин. Биография коллекции в ГМИИ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительницы у картины Пабло Пикассо "Три женщины" на выставке "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ
Щукин одним из первых в России оценил Пикассо и приобрел в итоге 51 работу мастера. Он любил не только ранние произведения, но и более радикальные и примитивистские. В ГМИИ решили воплотить идею коллекционера и выставили кубистические работы Пикассо в одном зале. Безусловно, самая запоминающаяся картина — "Три женщины". Редкая, слишком масштабная для периода кубизма работа, вдохновленная архаическим искусством, масками, скульптурой, поэтому фигуры выглядят чересчур мощными, словно высеченными из камня.

Десант из Франции

Специально для России Фонд Louis Vuitton отобрал как уже известные во всем мире работы современных художников, так и творения новых мастеров. В экспозиции — живопись, скульптура, фото, инсталляции.

Антропометрия Кляйна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует работу Ива Кляйна на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительница фотографирует работу Ива Кляйна на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительница фотографирует работу Ива Кляйна на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
При входе на выставку Фонда Louis Vuitton зрителей встречает "Антропометрия без названия (ANT 104)" Ива Кляйна — гигантское четырехметровое белое полотно, покрытое синими пятнами. Автор считал, что не творец, а реальность создает произведение искусства. Он наносил на тела своих моделей краску особого оттенка ("Интернациональный синий Кляйна", или IKB — International Klein Blue) и просил их оставлять отпечатки на холсте.

"Этим цветом он вдохновился, глядя на небо Ниццы, символ чистого свободного духа, который может преодолеть материальную оболочку, земной суеты — не в этом ли задача искусства? Эта метафора открывает выставку", — говорит РИА Новости куратор Александра Данилова.

Вуду Жан-Мишеля Баския

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительницы у работы Жан-Мишеля Баския "Grillo" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительницы у работы Жан-Мишеля Баския Grillo на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительницы у работы Жан-Мишеля Баския "Grillo" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
В Россию впервые приехала работа культового американца Жан-Мишеля Баския, прославившегося сначала своими граффити, а теперь — успешного неоэкспрессиониста. В ГМИИ показывают полиптих из четырех панелей Grillo с характерными для мастера образами в виде черепа или позолоченной короны, а также разными знаками и письменами, напоминающими об уличном искусстве. Полотно приобретает особый колорит за счет панелей черного дерева, усыпанных гвоздями, отсылающих к культуре йоруба и вуду.

Картина-хамелеон Зигмара Польке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительницы на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительницы на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительницы на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Мастер немецкого постмодернизма Польке представлен как художник-волшебник или алхимик. Его работа "Ночной колпак I" по цветовому решению и формату напоминает картину Ильи Репина "Садко", но не все так просто.

"Эта работа "живая". Мы даже не знаем, как она будет выглядеть к концу нашей выставки, потому что она постоянно меняется благодаря медленно текущему химическому процессу", — поясняет куратор.

"Ночной колпак I" написан соком индиго и покрыт прозрачным лаком на спиртовой основе. Сначала полотно было синим, но так как вещества вступают в реакцию друг с другом, цвет меняется — за 20 лет на картине появились золотые, оранжевые, переходящие в лазуритовый и белый всполохи. Местами работа трескается и понемногу осыпается, а лет через сто, по предположению куратора, снова станет синей.

Алебастр Таситы Дин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительница на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительница на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
"Окна" (в оригинале — Presentation Windows) для британки Таситы Дин — знаковая работа. Художница в своем творчестве исследует трансформацию времени, обращаясь к природным материалам.
В Москве показывают несколько таинственно затемненных витрин, которые на самом деле — окна из алебастра. Художница будит фантазию зрителя, призывая к медитативному покою. Кураторы отмечают параллели между Дин и Ивом Кляйном — "пространство сильного духа, которое не рвется наружу, а находится внутри каждого из нас".

Релакс от Марины Абрамович

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительница на пресс-показе выставки Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Посетительница на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
В финале экспозиции посетителей ждут пять шезлонгов от мастера "телесного перформанса" Марины Абрамович. Работа 2000 года называется "Обновитель астрального баланса". Абрамович предлагает каждому желающему сесть в удобный шезлонг, расслабиться на 45 минут и под звук метронома начать медитацию.

"Эти 45 минут позволят вам выйти с выставки абсолютно новым человеком. Экспозиция начинается с полета Кляйна и заканчивается выходом в астрал", — уверяет куратор Александра Данилова.

Выставка Щукин. Биография коллекции в ГМИИ им. А. С. Пушкина
18 июня, 17:33
В Пушкинском музее открываются две главные выставки лета
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КультураЭль ГрекоПоль СезаннМарина АбрамовичЗигмар ПолькеПоль ГогенАнри МатиссПабло ПикассоВеликобританияМоскваФранцияГерманияЕвропаИлья РепинРоссия
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