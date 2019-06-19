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РИА Новости
Культура

Лайза Миннелли раскритиковала фильм с Леди Гагой

Вчера, 06:31
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© AFP 2019 / Frederick J. BrownЛеди Гага, получившая награду за "Лучшую песню", на церемонии вручения наград премии "Оскар"-2019
Леди Гага, получившая награду за Лучшую песню, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
© AFP 2019 / Frederick J. Brown
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская певица и актриса Лайза Миннелли сказала, что ее мама, актриса Джуди Гарленд "рассмеялась бы" над Леди Гагой в фильме "Звезда родилась", сообщает Independent.
"Она бы рассмеялась, а потом выразила бы свое отношение. Так и слышу, как мама говорит: "Это верх бездарности!", - рассказала Лайза Миннелли.
"Звезда родилась" - история, которую пересказывали много раз – если быть точнее, то четыре раза в кино. Лайза Миннелли рассказала о том, как ее мать Джуди Гарленд отреагировала бы на ремейк 2018 года.
Джуди Гарленд снялась вместе с Джеймсом Мэйсоном во второй версии фильма об обреченных любовниках в 1954 году. За эту роль актриса получила "Золотой глобус".
Лайза Миннелли также рассказала о биографическом фильме "Джуди" с Рене Зеллвегер в главной роли: "Я никогда не встречалась и не разговаривала с Рене Зеллвегер. Я не знаю, как начинаются такие истории, но я не одобряю грядущий фильм о Джуди Гарленд".
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