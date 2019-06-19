Лайза Миннелли раскритиковала фильм с Леди Гагой

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Американская певица и актриса Лайза Миннелли сказала, что ее мама, актриса Джуди Гарленд "рассмеялась бы" над Леди Гагой в фильме "Звезда родилась", сообщает Американская певица и актриса Лайза Миннелли сказала, что ее мама, актриса Джуди Гарленд "рассмеялась бы" над Леди Гагой в фильме "Звезда родилась", сообщает Independent

"Она бы рассмеялась, а потом выразила бы свое отношение. Так и слышу, как мама говорит: "Это верх бездарности!", - рассказала Лайза Миннелли.

"Звезда родилась" - история, которую пересказывали много раз – если быть точнее, то четыре раза в кино. Лайза Миннелли рассказала о том, как ее мать Джуди Гарленд отреагировала бы на ремейк 2018 года.

Джуди Гарленд снялась вместе с Джеймсом Мэйсоном во второй версии фильма об обреченных любовниках в 1954 году. За эту роль актриса получила "Золотой глобус".