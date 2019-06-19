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РИА Новости
Туризм

В Норвегии может быть создана первая в мире "зона без времени"

00:05
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© Flickr / Lars TiedeНорвегия
Норвегия
© Flickr / Lars Tiede
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
С наступлением летнего солнцестояния жители острова Соммарёй (Sommarøy), что в переводе означает "Летний остров", планируют "объявить себя первой в мире "зоной без времени".
Пережив долгую полярную ночь с ноября по январь, когда солнце совсем не встает, они максимально используют летние месяцы, не обращая внимания на часы.
"У нас постоянно дневной свет, и мы живем соответственно этому", - говорит островитянин Кьелл Уве Хвединг. - Например, в два часа ночи вы можете увидеть, как дети играют в футбол, взрослые красят дома или косят газоны, а подростки идут купаться".
В июне Хвединг встретился с норвежскими депутатами, чтобы вручить заявление с подписями местных жителей и обсудить практические и правовые вопросы инициативы.
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Мост, ведущий на Соммарёй, уже сейчас обвешан часами. Так люди, приезжающие туда, показывают, что они забывают о времени.
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