Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Антон Лисицын. Избирательную кампанию Владимир Зеленский строил на образе "президента мира". Но его формула "просто перестать стрелять" в Донбассе не работает. Наоборот, там очередное обострение, Донецк под огнем тяжелой артиллерии. И пока Зеленский убеждает европейский бизнес инвестировать в регион, жители Донбасса стараются получить российские паспорта. Что мешает Киеву восстановить мир, разбиралось РИА Новости.

Взрывы один за другим

Киев делает все, чтобы не допустить разрядки, считают в Донецке. Замначальника управления Народной милиции Эдуард Басурин уверен, что украинская армия готовит провокации: собирается обстрелять свои же позиции и подконтрольную Киеву территорию, предварительно эвакуировав оттуда военнослужащих. Удары, по мнению Басурина, планируют нанести и по объектам гражданской инфраструктуры.

В самопровозглашенной республике сообщали и об обстрелах самого Донецка. Глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов 16 июня рассказал о повреждении двух жилых домов в городе. "Применяются различные виды вооружений, в том числе минометы калибра 120 и 82 миллиметра", — уточнил он.

Рассказы жителей Донецка в соцсетях содержали больше деталей. "Укры обстреливают из САУ (самоходных артиллерийских установок. — Прим. ред.) и 152-миллиметровой артиллерии Петровский район, Куйбышевский, Спартак, аэропорт. Полная жесть. Лупят с Марьинки, Песок, с западной стороны Авдеевки. Взрывы гремят один за одним", — писал один из очевидцев.

Другой житель Донецка, описывая события 16 июня, сообщал : "Идет мощный монотонный обстрел из тяжелого (вооружения)! Я такого за пять лет войны еще не слышал, какие-то тройные залпы порядка 120 миллиметров. Тяжелое и стрелковое без перерыва".

Украинские СМИ со ссылкой на источники утверждали , что обострение началось еще в первых числах июня. Тогда 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ заняла очередную серую зону в районе Марьинки в Донецкой области, продвинувшись вперед на 500 метров. Затем сводные группы украинских военнослужащих попытались перенести линию соприкосновения еще немного в глубь позиций ополчения и были встречены огнем.

"Это военных реально злит"

Была ли активность ВСУ инициативой на местах или она согласована с высшим командованием — неизвестно. Но, судя по информации из окопов, мирный настрой Зеленского воспринимается в украинской армии без особых восторгов. По Сети разлетелось видео, на котором украинские солдаты ведут минометный огонь, комментируя призывы своего главнокомандующего к миру. "Просто перестать стрелять? Зеля, пошел в ж..." — обращаются солдаты к президенту.

Военнослужащий 54-й бригады ВСУ Михаил (имя изменено по его просьбе) в комментарии РИА Новости подтвердил, что ВСУ действительно заняли серую зону под Марьинкой. И этот факт он оценивает положительно — в успешность мирных инициатив своего главнокомандующего он не верит. "Мирные инициативы были и при Порошенко. И что? Говорили о прекращении огня и накрывали сепаров артиллерией. Говорили о жестком ответе, бескомпромиссной борьбе, а мы в это время договаривались с сепарами, чтобы они пропустили через свои блокпосты наших, которые ездили на свои посты по ротации. Мало ли что в Киеве говорят", — описывает Михаил реалии Донбасса.

"Меня огорчает только то, что нас обманули с зарплатой — обещали повысить на 30 процентов и не повысили. Это военных реально злит", — признается собеседник агентства. По его словам, массовой поддержкой президент пользуется только в некоторых частях. "Мусорские батальоны (подразделения МВД. — Прим. ред.), нацгады (Национальная гвардия. — Прим. ред.), 10-я горно-стрелковая бригада из Закарпатья, а еще Зе (Зеленского. — Прим. ред.) в армии поддерживают только выходцы из восточных регионов, ну и молодые, из пополнения. Ветеранам — тем, кто начинал воевать в 2014-2015-м — он не нравится. Да и что может нравиться — у нас начались перебои с горючкой", — добавляет Михаил.

Офицер 24-й бригады ВСУ Андрей (имя изменено) также отмечает, что у многих в украинской армии слова о мире вызывают беспокойство. "Новый начальник Генштаба генерал Хомчак уже переобулся под нового президента и обещает сокращение армии на сто тысяч. А кого это может радовать в стране с разрушенной экономикой?" — говорит собеседник РИА Новости.

Тем не менее постоянные сообщения о массированных обстрелах обеспокоили даже командование ВСУ. Штаб Операции объединенных сил (так Киев называет боевые действия в Донбассе) опроверг информацию о том, что украинская армия спровоцировала очередное обострение.

В штабе, очевидно, осознали, что сообщения об артиллерийских налетах как-то диссонируют с заявлениями президента Украины о желании установить мир. "Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию военнослужащих Вооруженных сил Украины и первых лиц государства на фоне предстоящего заседания контактной группы в Минске и спланированных в ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", — разъясняло командование.

Деньги на восстановление Донбасса

Зеленский в интервью немецкому изданию Bild подтвердил, что для него вопрос Донбасса остается ключевым. Правда, позиция нового президента предсказуемо не отличается от высказываний предшественника. На вопрос журналиста, с чего Зеленский начнет разговор с российским коллегой, тот ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина". То есть, по крайней мере, для внешнего наблюдателя "диалог" Москвы и Киева будет идти как прежде: украинские власти продолжат обвинять Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Кремль, со своей стороны, укажет на отсутствие доказательств своего вмешательства. И не будет при этом оспаривать факт принадлежности региона к государству Украина. А вопрос, чей Крым, как не раз подчеркивали в Кремле, для Москвы и вовсе закрыт.

И отношение к лидерам самопровозглашенных республик у Зеленского сохранилось такое же, как и у Порошенко: Киев пока не станет вести с ними диалог. Впрочем, и ранее высказывания Зеленского по Донбассу не отличались оригинальностью. Например, в ходе визита в "прифронтовой" Мариуполь президент Украины отметил необходимость финансовых вливаний в инфраструктуру Донбасса. "Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", — заверил Зеленский. Хотя еще в 2018-м, при президенте Порошенко, украинское правительство пыталось инициировать создание некоего фонда восстановления Донбасса. Скидываться на реконструкцию разрушенного войной региона предлагалось иностранным компаниям, они этой идеей не заинтересовались.

Однако на встрече с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле Зеленский высказал предположение, что Европа и европейский бизнес могли бы помочь Киеву в восстановлении Донбасса: "Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет". Как официальный Берлин отнесся к повторному приглашению дать денег на реконструкцию региона, пока неизвестно.

Соблазнение паспортами

Даже будучи кандидатом в президенты, Зеленский мало в чем отходил от официальной линии украинских властей по отношению к мятежному региону. В частности, в апреле во время выборов Зеленский комментировал инициативу Москвы об упрощенном получении гражданства России жителями ДНР и ЛНР. "Я бы не рекомендовал российской власти тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований", — утверждал он тогда.

В качестве ответного хода Зеленский обещал предоставить украинское гражданство "представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов". "В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", — добавил тогда еще кандидат в президенты.

С тех пор прошло два месяца. На Украине стартовал новый политический сезон — Зеленский распустил Раду, готовятся парламентские выборы. Недавно вступившему в должность руководителю страны надо провести в законодательный орган свою политическую партию – "Слуга народа". У объединения самые высокие рейтинги, а в программе — те же обещания, что у Зеленского в бытность кандидатом, — "перезагрузка" власти, борьба с коррупцией. "Оккупированные" территории (так официальный Киев называет Крым и Донбасс) занимают в обращении к избирателям чисто символическое место. Очевидно, что граждан Украины мало волнует "освобождение" утерянных территорий — равно как и вопросы гражданства жителей Донбасса или предоставления украинских паспортов "представителям всех народов". Соответственно, и Зеленский, и его команда говорят то, что готовы слушать избиратели.

Между тем, в МВД России в середине июня сообщали, что от жителей ДНР и ЛНР поступило 12 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Документы находятся на рассмотрении в миграционной службе. Специализированные центры в Покровском и Новошахтинске Ростовской области уже начали выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных республик по упрощенной схеме.

Формула "просто прекратить стрелять"

Мир в Донбассе не получается установить потому, что никто из политиков на Украине не заинтересован в прекращении конфликта, считает политтехнолог, бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов. На его взгляд, именно "внешняя агрессия" позволяет Киеву не отвечать гражданам на неудобные вопросы.

"Что касается предложения Зеленского "просто прекратить стрелять" — это действительно просто. Надо всего лишь отдать такой приказ войскам. Сколько на это потребуется времени: минута, час, день, год, вся президентская каденция? Но уже очевидно, что Зеленский не стал, как обещал, президентом мира, — считает Долгов. — Артиллерия начала обстрелы городов и поселков в Донбассе как раз накануне визита Зеленского в Париж. Причем, по словам местных жителей, так не грохотало с 2015-го, когда были подписаны Минские соглашения. Мое мнение: Киев и его кураторы будут разыгрывать карту эскалации конфликта, обвиняя во всем Москву".