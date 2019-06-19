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РИА Новости
Туризм

Названы самые популярные курорты на Азовском море

Вчера, 06:12
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Город Ейск в Краснодарском крае
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Четыре кубанских и один крымский курорты вошли в пятерку самых популярных для пляжного отдыха на Азовском море в конце июня, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченной брони жилья туристами с 17 июня по 17 июля 2019 года.
В пятерку вошли Ейск, Голубицкая, Должанская и Кучугуры в Краснодарском крае, а также самый молодой город в Крыму и самый южный курорт на Азовском море — Щелкино.
По данным сервиса, туристы бронируют в конце июня отдых в этих местах на период от девяти до 11 дней и тратят на аренду жилья от 2,2 до 3,2 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего — в Ейске и Кучугурах, дороже — в Щелкино.
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