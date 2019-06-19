Опрос: более половины россиян считают отпуск слишком коротким

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более половины (55,3%) российских путешественников уверены, что 28 отпускных дней в году, предусмотренных в Трудовом кодексе, недостаточно для полноценного отдыха, сообщает OneTwoTrip.
Сервис опросил 537 пользователей и выяснил, устраивает ли их установленная продолжительность отдыха.
Четверть респондентов (27,5%) довольны существующей ситуацией и считают, что увеличивать количество дней оплачиваемого отпуска не нужно. При этом крайне мало путешественников - всего 1 % - говорят, что этот период можно даже сократить.
Каждый шестой (15,9%) считает, что правильнее было бы уменьшить продолжительность рабочего дня или рабочей недели, не увеличивая при этом время отпуска.
В европейских странах оплачиваемый отпуск обычно составляет 28-30 дней. Как в России отдыхают, например, жители Великобритании, Латвии, Литвы и Ирландии, на два дня больше — французы и испанцы. В Финляндии максимальное количество дней оплачиваемого отпуска — 38.
В Азии у работников оплачиваемый отпуск значительно короче, чем у европейцев. Так, граждане Таиланда и Сингапура официально отдыхают всего шесть и семь дней соответственно.
В американском законодательстве не прописана продолжительность отпуска сотрудников, этот параметр определяется договором с работодателем. По статистике, оплачиваемый отпуск длиной 10 дней в год предоставляют 77% американских компаний.
У российских работников в 2019 году, помимо оплачиваемого отпуска, есть еще 14 праздничных нерабочих дней, напоминает Алексей Теплов, директор по маркетингу OneTwoTrip. "Тем, кто хочет исследовать как можно больше новых мест, мы советуем разбивать отпуск на несколько частей: две недели, неделя и несколько коротких поездок, прибавленных к выходным. Так за один год можно успеть совершить 6–7 путешествий", - сказал он.