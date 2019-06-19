Опрос: более половины россиян считают отпуск слишком коротким

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более половины (55,3%) российских путешественников уверены, что 28 отпускных дней в году, предусмотренных в Трудовом кодексе, недостаточно для полноценного отдыха, сообщает OneTwoTrip.

Сервис опросил 537 пользователей и выяснил, устраивает ли их установленная продолжительность отдыха.

Четверть респондентов (27,5%) довольны существующей ситуацией и считают, что увеличивать количество дней оплачиваемого отпуска не нужно. При этом крайне мало путешественников - всего 1 % - говорят, что этот период можно даже сократить.

Каждый шестой (15,9%) считает, что правильнее было бы уменьшить продолжительность рабочего дня или рабочей недели, не увеличивая при этом время отпуска.

В европейских странах оплачиваемый отпуск обычно составляет 28-30 дней. Как в России отдыхают, например, жители Великобритании, Латвии, Литвы и Ирландии, на два дня больше — французы и испанцы. В Финляндии максимальное количество дней оплачиваемого отпуска — 38.

В Азии у работников оплачиваемый отпуск значительно короче, чем у европейцев. Так, граждане Таиланда и Сингапура официально отдыхают всего шесть и семь дней соответственно.

В американском законодательстве не прописана продолжительность отпуска сотрудников, этот параметр определяется договором с работодателем. По статистике, оплачиваемый отпуск длиной 10 дней в год предоставляют 77% американских компаний.