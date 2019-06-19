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РИА Новости
Туризм

Власти ОАЭ упростили возврат НДС для туристов

Вчера, 10:15
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© Depositphotos / casardaДевушка с покупками
Девушка с покупками
© Depositphotos / casarda
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ОАЭ в 12 пунктах выезда из страны, включенных в систему tax free, заработали автоматизированные киоски по возврату НДС, сообщает АТОР.
Арабские Эмираты запустили систему tax free в ноябре 2018 года. Возврат НДС в размере 5% от суммы покупки производится за товары, приобретенные у ретейлеров, зарегистрированных в специальной электронной системе федерального налогового управления ОАЭ (FTA). Услуги оформления tax free предоставляются в семи тысячах торговых точек страны.
Вернуть НДС с покупок можно в 12 точках выезда из Эмиратов, включая международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Шарджи. Теперь в этих пунктах заработали автоматизированные киоски самообслуживания по возврату НДС. Новая услуга должна упростить и ускорить обработку запросов туристов.
Возврат денежных средств по системе tax free возможен как наличными в дирхамах, так и переводом на банковскую карту. Ограничений по сумме, которая может быть возмещена, если она переводится на карту туриста, не установлено. Однако в случае, если заявитель запрашивает возврат денежных средств наличными, максимальная сумма будет ограничена десятью тысячами дирхамов (175 тысяч рублей) в день.
По данным FTA, в среднем в ОАЭ в системе tax free регистрируется 3,8 тысяч транзакций в день. Средняя общая сумма возмещений НДС составляет порядка 925 тысяч дирхамов (252 тысяч долларов США) в день. В основном туристы возвращают налог при покупках продукции премиальных брендов и золотых украшений.
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