Власти ОАЭ упростили возврат НДС для туристов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ОАЭ в 12 пунктах выезда из страны, включенных в систему tax free, заработали автоматизированные киоски по возврату НДС, . В ОАЭ в 12 пунктах выезда из страны, включенных в систему tax free, заработали автоматизированные киоски по возврату НДС, сообщает АТОР.

Арабские Эмираты запустили систему tax free в ноябре 2018 года. Возврат НДС в размере 5% от суммы покупки производится за товары, приобретенные у ретейлеров, зарегистрированных в специальной электронной системе федерального налогового управления ОАЭ (FTA). Услуги оформления tax free предоставляются в семи тысячах торговых точек страны.

Вернуть НДС с покупок можно в 12 точках выезда из Эмиратов, включая международные аэропорты Абу-Даби, Дубая и Шарджи. Теперь в этих пунктах заработали автоматизированные киоски самообслуживания по возврату НДС. Новая услуга должна упростить и ускорить обработку запросов туристов.

Возврат денежных средств по системе tax free возможен как наличными в дирхамах, так и переводом на банковскую карту. Ограничений по сумме, которая может быть возмещена, если она переводится на карту туриста, не установлено. Однако в случае, если заявитель запрашивает возврат денежных средств наличными, максимальная сумма будет ограничена десятью тысячами дирхамов (175 тысяч рублей) в день.