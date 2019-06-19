Социалку — под нож: США погасят государственный долг за счет пенсионеров

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешняя задолженность США превысила 22 триллиона долларов, и вот-вот разразится долговой кризис, предупредила газета The Wall Street Journal. Непомерные расходы на обслуживание долга обернулись почти триллионным дефицитом бюджета. Пространства для маневра практически не осталось: чтобы избежать катастрофы, нужно сокращать расходы на социальные выплаты и пособия. Почему бюджетные проблемы Вашингтон готов решать за счет пенсионеров и малоимущих — в материале РИА Новости.

Как снежный ком

В феврале государственный долг США превысил 22 триллиона долларов — 78 процентов ВВП. Причем это только финансовые обязательства федерального правительства, без учета штатов и муниципалитетов.

Ситуация с федеральным бюджетом близка к критической. За 2018-й финансовый год дефицит вырос до 779 миллиардов долларов — максимум с 2012-го.

По данным Бюджетного управления Конгресса (CBO), в 2019 году этот показатель достигнет 900 миллиардов долларов, превысив четыре процента ВВП — больше, чем весь оборонный бюджет страны. И затраты на обслуживание долга сыграли в этом не последнюю роль.

В бюджете-2018 крупнейшие статьи расходов — программы социального обеспечения (Social Security, 987 миллиардов долларов), оборона (874,4 миллиарда долларов). На Medicare и Medicaid — 582 и 400 миллиардов долларов соответственно. На обслуживание госдолга ушло немногим меньше — 310 миллиардов долларов.

По проторенной дорожке

По скорости наращивания финансовых обязательств нынешнему хозяину Белого дома нет равных. К 19,9 триллиона, доставшихся в наследство от Обамы, Трамп всего за шесть лет умудрился добавить 2,4 триллиона. И это несмотря на обещания ликвидировать долги предшественника в течение восьми лет. В ближайшие два года, по подсчетам Bloomberg, государство займет еще 4,4 триллиона.

Все это во многом результат прошлогодней налоговой реформы, крупнейшей в истории США, а также увеличения расходов на оборону. Радикально снизив налог на прибыль — с 35 до 21 процента, — Трамп облегчил жизнь бизнесу, корпорациям и предприятиям, но бюджету это обошлось в полтора триллиона долларов.

"Быстрый рост бюджетного дефицита и госдолга — самая опасная проблема, стоящая перед федеральным правительством Америки", — уверен Мартин Фелдстайн, председатель Совета экономических консультантов при президенте Рональде Рейгане, профессор Гарвардского университета.

Минус два триллиона

По мнению экономиста, чтобы избежать долгового кризиса, власти должны либо повысить налоги, либо сократить расходы. Но первый вариант замедлит экономический рост, а второй ухудшит соотношение долга и ВВП.

Как подчеркнул эксперт, "сокращение расходов на оборону ниже определенного уровня невозможно". Меньше трех процентов ВВП в ближайшее десятилетие точно не будет, а вот увеличение не исключено. Поэтому единственное, что остается властям для обуздания растущего дефицита, — урезать социальные выплаты и пособия.

Собственно, законодатели уже встали на этот путь. В проекте бюджета на 2020-й финансовый год расходы на оборону — 4,7 триллиона долларов, абсолютный рекорд. А вот социалка пойдет под нож.

В частности, уменьшается финансирование госпрограммы медпомощи нуждающимся (Medicaid) — на 1,5 триллиона долларов, национальной программы медстрахования для лиц от 65 лет (Medicare) — на 845 миллиардов и социального обеспечения (Social Security) — на 25 миллиардов. Последние две — ключевые программы для пенсионеров, инвалидов и иждивенцев, которые Трамп обещал не трогать.

Впрочем, по мнению Фелдстайна, соцрасходы все равно слишком велики для бюджета. Он указал на то, что согласно прогнозам федеральные расходы на две основные ключевые программы здравоохранения вырастут с нынешних 5,5 процента ВВП до более чем 7,2 процента к 2029 году и далее будут только увеличиваться.

Обвел вокруг пальца

Чтобы не допустить такого сценария, экономист предложил еще больше "задушить" социалку: в частности, поднять пенсионный возраст до 70 лет "и привязать его к ожидаемой продолжительности жизни". "Исключения возможны для лиц с низкими доходами", — уточнил он.

Курс на урезание расходов на здравоохранение, студентов и программу продовольственной помощи (SNAP) Трамп взял еще в 2017 году. Цель — восстановление баланса бюджета и увеличение финансирования обороны. Между тем двумя годами ранее он заявлял консервативному изданию Daily Signal буквально следующее: "Я не собираюсь сокращать социальное обеспечение, как любой другой республиканец, и я не буду трогать Medicare или Medicaid".

Фактически, как отмечает CNBC, Трамп обвел электорат вокруг пальца. Именно обещания сохранять и поддерживать программы Medicare и Medicaid сделали его первым республиканцем с 1988 года, победившим на выборах в Пенсильвании и Мичигане, и первым с 1984 года — в Висконсине, напоминает телеканал.