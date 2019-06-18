Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"

ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Глава депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и экс-министр финансов Мирослав Калоусек, комментируя статью экс-президента Чехии Вацлава Клауса с критикой мультикультурализма, назвал его "российским агентом, активизированным после 2010 года".

Клаус, бывший президентом Чехии в 2003-2013 годах, на сайте своего института опубликовал статью, в которой подверг критике принципы мультикультурализма, нивелирующего идею национального государства.

"Будучи молодым, я глотал выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о "вредоносном мультикультурализме". Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года", - написал Калоусек в Facebook

Клаус в своей статье написал, что его раздражают большие международные фирмы, "реализующие мультикультурализм на практике". Он признался, что видит в этом "намерение космополитов стереть границы между государствами и народами".