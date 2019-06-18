Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T23:45Z
https://ria.ru/20190618/1555684460.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/92627/22/926272265_0:264:1290:990_1036x0_80_0_0_417fd02d95fd81a62105116cf640668e.jpg
РИА Новости

Чешский политик назвал Вацлава Клауса "российским агентом"

Вчера, 23:45
703
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВацлав Клаус
Вацлав Клаус
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПРАГА, 18 июн – РИА Новости. Глава депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и экс-министр финансов Мирослав Калоусек, комментируя статью экс-президента Чехии Вацлава Клауса с критикой мультикультурализма, назвал его "российским агентом, активизированным после 2010 года".
Клаус, бывший президентом Чехии в 2003-2013 годах, на сайте своего института опубликовал статью, в которой подверг критике принципы мультикультурализма, нивелирующего идею национального государства.
Прага. Архивное фото
29 мая 2017, 14:05
Половина граждан Чехии считает ошибкой разделение Чехословакии
"Будучи молодым, я глотал выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о "вредоносном мультикультурализме". Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года", - написал Калоусек в Facebook.
Клаус в своей статье написал, что его раздражают большие международные фирмы, "реализующие мультикультурализм на практике". Он признался, что видит в этом "намерение космополитов стереть границы между государствами и народами".
Чешский экс-президент сообщил также о том, что выступил недавно перед американскими слушателями с лекцией о России и заявил им, что Запад должен уважать Россию такой, какая она есть, и не пытаться самоуверенными заявлениями извне ее переделать.
11220013
Обсудить 0
Вацлав КлаусЧехияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
РИА
Новости
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Небензя: западные страны транслируют миру искаженную информацию по Сирии
Лента
новостей
Сенатор Алексей Пушков
Пушков объяснил слова Меркель об "условиях" возвращения России в ПАСЕ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя посоветовал ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер готов встретиться с российскими коллегами
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Эрдоган ожидает скорой передачи Турции С-400
Иран изучает возможность укрепления своей ПВО за счет зарубежных систем
В Лондоне убили россиянина
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
США жизненно необходимо сотрудничать с Зеленским по Донбассу, заявил Волкер
Последствия обстрела в Донбассе
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
Пострадавшая в Сирии украинка Ирина Баракат
Уроженка Украины рассказала об изменениях в жизни после обращения к Путину
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Тема борьбы с бедностью в России становится сверхострой, заявил Кудрин
Истребитель Су-27СМ
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния